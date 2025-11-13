СМИ: министр экономики Швейцарии направляется в Вашингтон

https://1prime.ru/20251113/vashington-864487437.html

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен и госсекретарь по экономическим вопросам Элен Будлигер Артьеда направляются в Вашингтон с целью убедить американские власти снизить торговую пошлину США против страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя минэкономики Швейцарии. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна ведет переговоры со Швейцарией о соглашении, которое позволит частично снизить действующие импортные пошлины. "Ведущие торговые переговорщики из Швейцарии направляются в Вашингтон, чтобы завершить переговоры по соглашению с США, которое снизит ставку пошлин в 39% на швейцарские товары", - говорится в публикации. При этом агентство подчеркивает, что шанс швейцарской стороны заключить более выгодную для нее сделку по итогам визита остается неопределенным. США 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39%. Это стало самым высоким показателем среди всех стран Европы и одним из самых высоких в мире. Больше среди крупных экономик только у Бразилии и Индии (по 50%). В результате в первый месяц действия тарифов швейцарский экспорт в Штаты рухнул на 22,1%, достигнув самого низкого уровня с конца 2020 года - 3,1 миллиарда швейцарских франков (3,9 миллиарда долларов). Одновременно импорт из США, наоборот, сократился на совсем незначительные 1%, составив 1 миллиарда франков (1,3 миллиарда долларов). При этом поставки швейцарских товаров в соседние со Штатами страны, наоборот, резко подскочили. Так, экспорт в Канаду увеличился в 1,7 раза, до 423 миллионов франков (536 миллионов долларов), а в Мексику - на треть, до 249 миллионов франков (316 миллионов долларов).

