Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: министр экономики Швейцарии направляется в Вашингтон - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251113/vashington-864487437.html
СМИ: министр экономики Швейцарии направляется в Вашингтон
СМИ: министр экономики Швейцарии направляется в Вашингтон - 13.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: министр экономики Швейцарии направляется в Вашингтон
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен и госсекретарь по экономическим вопросам Элен Будлигер Артьеда направляются в Вашингтон с целью убедить американские... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T02:44+0300
2025-11-13T02:44+0300
мировая экономика
экономика
швейцария
сша
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864487437.jpg?1762991083
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен и госсекретарь по экономическим вопросам Элен Будлигер Артьеда направляются в Вашингтон с целью убедить американские власти снизить торговую пошлину США против страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя минэкономики Швейцарии. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна ведет переговоры со Швейцарией о соглашении, которое позволит частично снизить действующие импортные пошлины. "Ведущие торговые переговорщики из Швейцарии направляются в Вашингтон, чтобы завершить переговоры по соглашению с США, которое снизит ставку пошлин в 39% на швейцарские товары", - говорится в публикации. При этом агентство подчеркивает, что шанс швейцарской стороны заключить более выгодную для нее сделку по итогам визита остается неопределенным. США 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39%. Это стало самым высоким показателем среди всех стран Европы и одним из самых высоких в мире. Больше среди крупных экономик только у Бразилии и Индии (по 50%). В результате в первый месяц действия тарифов швейцарский экспорт в Штаты рухнул на 22,1%, достигнув самого низкого уровня с конца 2020 года - 3,1 миллиарда швейцарских франков (3,9 миллиарда долларов). Одновременно импорт из США, наоборот, сократился на совсем незначительные 1%, составив 1 миллиарда франков (1,3 миллиарда долларов). При этом поставки швейцарских товаров в соседние со Штатами страны, наоборот, резко подскочили. Так, экспорт в Канаду увеличился в 1,7 раза, до 423 миллионов франков (536 миллионов долларов), а в Мексику - на треть, до 249 миллионов франков (316 миллионов долларов).
швейцария
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, швейцария, сша, вашингтон, дональд трамп
Мировая экономика, Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
02:44 13.11.2025
 
СМИ: министр экономики Швейцарии направляется в Вашингтон

Bloomberg: министр экономики Швейцарии направляется в Вашингтон

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен и госсекретарь по экономическим вопросам Элен Будлигер Артьеда направляются в Вашингтон с целью убедить американские власти снизить торговую пошлину США против страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя минэкономики Швейцарии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна ведет переговоры со Швейцарией о соглашении, которое позволит частично снизить действующие импортные пошлины.
"Ведущие торговые переговорщики из Швейцарии направляются в Вашингтон, чтобы завершить переговоры по соглашению с США, которое снизит ставку пошлин в 39% на швейцарские товары", - говорится в публикации.
При этом агентство подчеркивает, что шанс швейцарской стороны заключить более выгодную для нее сделку по итогам визита остается неопределенным.
США 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39%. Это стало самым высоким показателем среди всех стран Европы и одним из самых высоких в мире. Больше среди крупных экономик только у Бразилии и Индии (по 50%).
В результате в первый месяц действия тарифов швейцарский экспорт в Штаты рухнул на 22,1%, достигнув самого низкого уровня с конца 2020 года - 3,1 миллиарда швейцарских франков (3,9 миллиарда долларов).
Одновременно импорт из США, наоборот, сократился на совсем незначительные 1%, составив 1 миллиарда франков (1,3 миллиарда долларов).
При этом поставки швейцарских товаров в соседние со Штатами страны, наоборот, резко подскочили. Так, экспорт в Канаду увеличился в 1,7 раза, до 423 миллионов франков (536 миллионов долларов), а в Мексику - на треть, до 249 миллионов франков (316 миллионов долларов).
 
ЭкономикаМировая экономикаШВЕЙЦАРИЯСШАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала