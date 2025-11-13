Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
13.11.2025
В Госдуму внесли проект о праве ветеранов СВО на неоплачиваемый отпуск
В Госдуму внесли проект о праве ветеранов СВО на неоплачиваемый отпуск - 13.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о праве ветеранов СВО на неоплачиваемый отпуск
Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий возможности оформлять отпуск без сохранения заработной платы до 35 календарных...
2025-11-13T19:28+0300
2025-11-13T19:28+0300
общество
рф
запорожская область
херсонская область
госдума
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861026892_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_0dfd51cc73891a50abe2443157570cd2.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий возможности оформлять отпуск без сохранения заработной платы до 35 календарных дней в году, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Законопроектом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году", - сказано в пояснительной записке к проекту. В пояснительной записке к проекту отмечается, что реализация положений, предусмотренных законопроектом, позволит повысить уровень социальной защищенности ветеранов боевых действий. Уточняется, что проект подготовлен в целях повышения уровня социальной защищенности лиц, которые направлялись для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины и отработали установленный срок либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.
общество , рф, запорожская область, херсонская область, госдума, россия
Общество , РФ, Запорожская область, Херсонская область, Госдума, РОССИЯ
19:28 13.11.2025
 
В Госдуму внесли проект о праве ветеранов СВО на неоплачиваемый отпуск

В Госдуму внесли проект о предоставлении ветеранам СВО неоплачиваемого отпуска до 35 дней

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий возможности оформлять отпуск без сохранения заработной платы до 35 календарных дней в году, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году", - сказано в пояснительной записке к проекту.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что реализация положений, предусмотренных законопроектом, позволит повысить уровень социальной защищенности ветеранов боевых действий.
Уточняется, что проект подготовлен в целях повышения уровня социальной защищенности лиц, которые направлялись для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины и отработали установленный срок либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.
ОбществоРФЗапорожская областьХерсонская областьГосдумаРОССИЯ
 
 
