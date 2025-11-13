В Госдуму внесли проект о праве ветеранов СВО на неоплачиваемый отпуск

https://1prime.ru/20251113/veteran-864511038.html
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий возможности оформлять отпуск без сохранения заработной платы до 35 календарных дней в году, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Законопроектом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году", - сказано в пояснительной записке к проекту. В пояснительной записке к проекту отмечается, что реализация положений, предусмотренных законопроектом, позволит повысить уровень социальной защищенности ветеранов боевых действий. Уточняется, что проект подготовлен в целях повышения уровня социальной защищенности лиц, которые направлялись для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины и отработали установленный срок либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.
