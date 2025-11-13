https://1prime.ru/20251113/vk-864509929.html
Хуснояров рассказал о технической возможности Max при онлайн-покупках
Хуснояров рассказал о технической возможности Max при онлайн-покупках - 13.11.2025, ПРАЙМ
Хуснояров рассказал о технической возможности Max при онлайн-покупках
Цифровой ID, доступный на платформе Max, технически готов к подтверждению возраста покупателей в онлайне, заявил вице-президент VK Фарит Хуснояров во время... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T19:01+0300
2025-11-13T19:01+0300
2025-11-13T19:01+0300
технологии
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93912cebeec9ba6c82f86e42053791f1.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Цифровой ID, доступный на платформе Max, технически готов к подтверждению возраста покупателей в онлайне, заявил вице-президент VK Фарит Хуснояров во время выступления на форуме "Цифровые решения". "Технически цифровой ID в Max полностью готов поддержать сценарий онлайн-продажи, где требуется идентификация возраста покупателя", - сказал Хуснояров. Он объяснил, что в национальном мессенджере есть техническая возможность идентифицировать человека в момент покупки и осуществить идентификацию в момент передачи товара с помощью "Цифрового ID". Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое появилась у пользователей Max в сентябре. Создать цифровой ID могут граждане России старше 18 лет - личность будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера, который обновляется каждые 30 секунд. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
https://1prime.ru/20251105/max--864243788.html
https://1prime.ru/20250923/alisa-862652755.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e32b20461870b6ffbb7e86b4aed4f55.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, россия
Технологии, Бизнес, РОССИЯ
Хуснояров рассказал о технической возможности Max при онлайн-покупках
Хуснояров: цифровой ID в Max технически готов к подтверждению возраста онлайн-покупателей
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Цифровой ID, доступный на платформе Max, технически готов к подтверждению возраста покупателей в онлайне, заявил вице-президент VK Фарит Хуснояров во время выступления на форуме "Цифровые решения".
"Технически цифровой ID в Max полностью готов поддержать сценарий онлайн-продажи, где требуется идентификация возраста покупателя", - сказал Хуснояров.
MAX расширил число стран, чьи жители могут зарегистрироваться в мессенджере
Он объяснил, что в национальном мессенджере есть техническая возможность идентифицировать человека в момент покупки и осуществить идентификацию в момент передачи товара с помощью "Цифрового ID".
Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое появилась у пользователей Max в сентябре. Создать цифровой ID могут граждане России старше 18 лет - личность будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера, который обновляется каждые 30 секунд.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Пользователям Max и Telegram станет доступна нейросеть "Алиса"