Хуснояров рассказал о технической возможности Max при онлайн-покупках

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Цифровой ID, доступный на платформе Max, технически готов к подтверждению возраста покупателей в онлайне, заявил вице-президент VK Фарит Хуснояров во время выступления на форуме "Цифровые решения". "Технически цифровой ID в Max полностью готов поддержать сценарий онлайн-продажи, где требуется идентификация возраста покупателя", - сказал Хуснояров. Он объяснил, что в национальном мессенджере есть техническая возможность идентифицировать человека в момент покупки и осуществить идентификацию в момент передачи товара с помощью "Цифрового ID". Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое появилась у пользователей Max в сентябре. Создать цифровой ID могут граждане России старше 18 лет - личность будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера, который обновляется каждые 30 секунд. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

