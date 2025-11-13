Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251113/vk-864511204.html
VK готовит проект заселения в отели с помощью цифрового ID в MAX
VK готовит проект заселения в отели с помощью цифрового ID в MAX
2025-11-13T19:31+0300
2025-11-13T19:31+0300
технологии
бизнес
мвд
россия
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. VK совместно с несколькими отелями готовит пилотный проект заселения с помощью цифрового ID, доступного пользователям платформы Max, чтобы проверить технологию, рассказал вице-президент VK Фарит Хуснояров во время выступления на форуме "Цифровые решения". "Законом закреплена возможность идентифицировать личность при заселении в отель через цифровой ID в Max. Разработан удобный пользовательский путь, который мы согласовали с миграционной службой МВД. Также мы сейчас готовим пилот с несколькими отелями для проверки этой технологии", - сказал Хуснояров. Он объяснил, что технология будет основана на QR-коде - бизнес сможет подключить ее бесплатно. Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей Max в сентябре. Создать цифровой ID могут граждане России старше 18 лет - личность будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера, который обновляется каждые 30 секунд. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
технологии, бизнес, мвд, россия
Технологии, Бизнес, МВД, РОССИЯ
19:31 13.11.2025
 
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. VK совместно с несколькими отелями готовит пилотный проект заселения с помощью цифрового ID, доступного пользователям платформы Max, чтобы проверить технологию, рассказал вице-президент VK Фарит Хуснояров во время выступления на форуме "Цифровые решения".
"Законом закреплена возможность идентифицировать личность при заселении в отель через цифровой ID в Max. Разработан удобный пользовательский путь, который мы согласовали с миграционной службой МВД. Также мы сейчас готовим пилот с несколькими отелями для проверки этой технологии", - сказал Хуснояров.
Хуснояров рассказал о технической возможности Max при онлайн-покупках
19:01
Он объяснил, что технология будет основана на QR-коде - бизнес сможет подключить ее бесплатно.
Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей Max в сентябре. Создать цифровой ID могут граждане России старше 18 лет - личность будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера, который обновляется каждые 30 секунд.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Многие итальянцы перешли из YouTube на VK Видео, сообщил Роберто Квалья
8 октября, 22:30
 
ТехнологииБизнесМВДРОССИЯ
 
 
