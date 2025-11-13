https://1prime.ru/20251113/vnukovo-864493346.html

Turkish Airlines доставила во "Внуково" задержанный багаж рейса из Антальи

Turkish Airlines доставила во "Внуково" задержанный багаж рейса из Антальи - 13.11.2025, ПРАЙМ

Turkish Airlines доставила во "Внуково" задержанный багаж рейса из Антальи

13.11.2025

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines доставила в аэропорт "Внуково" все задержанные 50 единиц багажа пассажиров рейса Анталья - Москва 12 ноября, сообщается в Telegram-канале авиагавани. Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 50 единиц багажа на рейс Анталья – Москва, сообщил в среду аэропорт "Внуково". Багаж был отправлен рейсом, вылетающим из Стамбула в четверг в 02.30 мск. "Если вы прилетели в аэропорт "Внуково" рейсом TK-3050/12.11.2025 г. Анталья - Москва авиакомпании Turkish Airlines, ваш багаж дослали в полном объеме, вы можете прибыть в аэропорт "Внуково" для его получения", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры, оформившие доставку багажа или его отправку в аэропорты, получат багаж в ближайшее время. Остальные могут получить его лично в комнате невостребованного багажа международных линий "Внуково", которая работает круглосуточно. "При себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку", - указали во "Внуково".

