Turkish Airlines доставила во "Внуково" задержанный багаж рейса из Антальи - 13.11.2025
Turkish Airlines доставила во "Внуково" задержанный багаж рейса из Антальи
Turkish Airlines доставила во "Внуково" задержанный багаж рейса из Антальи - 13.11.2025, ПРАЙМ
Turkish Airlines доставила во "Внуково" задержанный багаж рейса из Антальи
Авиакомпания Turkish Airlines доставила в аэропорт "Внуково" все задержанные 50 единиц багажа пассажиров рейса Анталья - Москва 12 ноября, сообщается в... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T09:15+0300
2025-11-13T09:15+0300

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines доставила в аэропорт "Внуково" все задержанные 50 единиц багажа пассажиров рейса Анталья - Москва 12 ноября, сообщается в Telegram-канале авиагавани. Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 50 единиц багажа на рейс Анталья – Москва, сообщил в среду аэропорт "Внуково". Багаж был отправлен рейсом, вылетающим из Стамбула в четверг в 02.30 мск. "Если вы прилетели в аэропорт "Внуково" рейсом TK-3050/12.11.2025 г. Анталья - Москва авиакомпании Turkish Airlines, ваш багаж дослали в полном объеме, вы можете прибыть в аэропорт "Внуково" для его получения", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры, оформившие доставку багажа или его отправку в аэропорты, получат багаж в ближайшее время. Остальные могут получить его лично в комнате невостребованного багажа международных линий "Внуково", которая работает круглосуточно. "При себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку", - указали во "Внуково".
09:15 13.11.2025
 
Turkish Airlines доставила во "Внуково" задержанный багаж рейса из Антальи

Авиакомпания Turkish Airlines доставила во "Внуково" задержанный багаж рейса из Антальи

© РИА Новости . Валерий Мельников
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines доставила в аэропорт "Внуково" все задержанные 50 единиц багажа пассажиров рейса Анталья - Москва 12 ноября, сообщается в Telegram-канале авиагавани.
Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 50 единиц багажа на рейс АнтальяМосква, сообщил в среду аэропорт "Внуково". Багаж был отправлен рейсом, вылетающим из Стамбула в четверг в 02.30 мск.
"Если вы прилетели в аэропорт "Внуково" рейсом TK-3050/12.11.2025 г. Анталья - Москва авиакомпании Turkish Airlines, ваш багаж дослали в полном объеме, вы можете прибыть в аэропорт "Внуково" для его получения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры, оформившие доставку багажа или его отправку в аэропорты, получат багаж в ближайшее время. Остальные могут получить его лично в комнате невостребованного багажа международных линий "Внуково", которая работает круглосуточно.
"При себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку", - указали во "Внуково".
