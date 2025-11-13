https://1prime.ru/20251113/yuan-864494243.html

Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снижается до 11,35 рубля

Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снижается до 11,35 рубля - 13.11.2025, ПРАЙМ

Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снижается до 11,35 рубля

Курс китайской валюты в начале торгов четверга снижается до 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи. | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T10:16+0300

2025-11-13T10:16+0300

2025-11-13T10:16+0300

экономика

рынок

торги

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов четверга снижается до 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск снижался на 2 копейки, до 11,35 рубля.

https://1prime.ru/20251113/iena--864493045.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мировая экономика