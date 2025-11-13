https://1prime.ru/20251113/yuan-864494243.html
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снижается до 11,35 рубля
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снижается до 11,35 рубля - 13.11.2025, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снижается до 11,35 рубля
Курс китайской валюты в начале торгов четверга снижается до 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T10:16+0300
2025-11-13T10:16+0300
2025-11-13T10:16+0300
экономика
рынок
торги
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов четверга снижается до 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск снижался на 2 копейки, до 11,35 рубля.
https://1prime.ru/20251113/iena--864493045.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98ca6ed06075f7335114a0828abd72ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, мировая экономика
Экономика, Рынок, Торги, Мировая экономика
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снижается до 11,35 рубля
Курс юаня в начале торгов четверга снижается до 11,35 рубля