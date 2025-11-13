https://1prime.ru/20251113/yuan-864497160.html

Курс юаня к рублю снижается на Московской бирже

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг снижается, оставаясь выше отметки 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.10 мск снижается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,32 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,29-11,36 рубля. В отсутствии поводов для существенного направленного движения курс юаня пока продолжит удерживать позиции в верхней половине краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 рубля, при этом юань может предпринять попытку смещения к его верхней границе, считает Богдан Зварич из ПСБ. Впрочем, пока курс юаня пока не может преодолеть сопротивление на уровне 11,4 рубля, однако и ниже отметки 11,3 рубля курс также не опускается, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Если же говорить о динамике до конца ноября, то мы продолжаем ожидать перехода китайской валюты в диапазон 11,5-12 рублей, который, по нашим оценкам, более оправдан с точки зрения фундаментальных факторов", - заключает Зварич.

