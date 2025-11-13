https://1prime.ru/20251113/yuan-864499503.html

Курс юаня против рубля на Мосбирже усилил снижение

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во второй половине торгов усилил снижение и попытался опуститься ниже уровня 11,3 рубля, однако вернулся выше, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.05 мск снижался на 4 копейки (-0,4%), до 11,32 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,29-11,36 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,75 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,133 против 7,096 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,35 рубля. РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ Юань на Мосбирже в четверг торгуется ниже уровня предыдущего закрытия. При этом курс китайской валюты обновил минимум текущей недели ниже отметки 11,29 рубля, но затем вернулся выше нее. "Российский рубль продолжает укрепляться на фоне замедления инфляции и активных продаж валюты экспортерами", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,29% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,17% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.07 мск росла на 0,9%, до 63,3 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,3%, до 99,2 пункта. ПРОГНОЗЫ Высокие процентные ставки в рублях сдерживают инвесторов от перекладывания средств в валюту, считает Эдуард Лушин из СДМ-Банка. "Восстановление рынка ОФЗ и любые геополитические позитивные сюрпризы могут привести к новому витку спроса на рубль. Пока мы останемся в диапазоне 11,3-11,6 рубля за юань - до конца недели", - добавляет он. В краткосрочной перспективе курс рубля будет определяться потребностями экспортеров в российской валюте и их готовностью инвестировать в депозиты и облигации, считает Силаев из УК "Альфа-Капитал". "С учетом сезонного роста бюджетных расходов в ноябре-декабре и снижения цен на энергоносители фундаментальные факторы для ослабления рубля сохраняются", - добавляет он.

