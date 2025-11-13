Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Лаборатории Касперского" рассказали о работе над защитой ИИ от хакеров - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251113/zaschita-864518347.html
В "Лаборатории Касперского" рассказали о работе над защитой ИИ от хакеров
В "Лаборатории Касперского" рассказали о работе над защитой ИИ от хакеров - 13.11.2025, ПРАЙМ
В "Лаборатории Касперского" рассказали о работе над защитой ИИ от хакеров
Российские компании работают над созданием методики защиты искусственного интеллекта от хакеров - пока в России не представлены решения, которые защитили бы... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T23:46+0300
2025-11-13T23:46+0300
технологии
банки
финансы
китай
лаборатория касперского
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/img/77788/11/777881134_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_93b542cd6b6e0b250da7506405e7a34b.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российские компании работают над созданием методики защиты искусственного интеллекта от хакеров - пока в России не представлены решения, которые защитили бы ИИ-модели от кибератак, "Сбер" также принимает участие в разработке механизма, рассказал технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на сессии "Когда ИИ становится взрослым: доверие, ответственность, польза" форума "Цифровые решения". "В каждой компании, которая в Китае занимается искусственным интеллектом, есть отдельный отдел, который занимается и прорабатывает систему защиты искусственного интеллекта. Потому что, вот что мы сейчас наблюдаем, - уже существуют способы атаки на модели различные с целью следующей: чтобы модель предоставляла неправильную информацию либо выполняла определенные действия в инфраструктуре, где она разведывалась. И это на самом деле большая проблема, потому что в России сейчас нет защитных решений, которые позволят выявлять такие атаки и полноценно их блокировать", - сказал Иванов. "Мы сейчас с коллегами, из "Сбера" в том числе, прорабатываем методику и бенчмарки, как можно защищать модель искусственного интеллекта", - добавил Иванов. Также он отметил, что сейчас "Лаборатория Касперского" работает над созданием продукта, который позволяет анализировать запросы к ИИ-моделям и понимать, есть ли вредоносный запрос к агенту или вредоносный ответ от него. Иванов считает, что российские компании должны сосредоточиться на создании подобных продуктов, определить методы безопасности моделей искусственного интеллекта. "Продукта полноценного сейчас нет, который может защитить модель пользователя. И самое важное, что представители государственных структур находятся у нас - должна появиться регуляторика о том, что если компания используют сервис искусственного интеллекта, то должна использовать такие продукты, чтобы как защищать пользователя, так и модель", - добавил эксперт. "Мы знаем, что наш крупный бигтех - "Яндекс", "Сбер", - у них есть такие команды, которые разрабатывают, работают над безопасностью искусственного интеллекта. Но мы не должны также забывать, что сейчас большое количество компаний, которые не делают свои модели. Они либо арендуют ее - к сожалению, такие случаи бывают, что это еще и зарубежные сервисы - либо они развертывают открытые модели. И они не думают о том, что коммуникация с моделью, … действия агентов, они должны быть защищены", - объяснил Иванов.
https://1prime.ru/20251111/robot-864435146.html
https://1prime.ru/20251011/moshenniki-863404908.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77788/11/777881134_0:0:1364:1023_1920x0_80_0_0_0789e93652103217f281639560eaff39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, банки, финансы, китай, лаборатория касперского, яндекс
Технологии, Банки, Финансы, КИТАЙ, Лаборатория Касперского, Яндекс
23:46 13.11.2025
 
В "Лаборатории Касперского" рассказали о работе над защитой ИИ от хакеров

Антон Иванов: российские компании работают над созданием механизма защиты ИИ от хакеров

© fotolia.com / knee0Защита информации
Защита информации - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Защита информации. Архивное фото
© fotolia.com / knee0
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российские компании работают над созданием методики защиты искусственного интеллекта от хакеров - пока в России не представлены решения, которые защитили бы ИИ-модели от кибератак, "Сбер" также принимает участие в разработке механизма, рассказал технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на сессии "Когда ИИ становится взрослым: доверие, ответственность, польза" форума "Цифровые решения".
"В каждой компании, которая в Китае занимается искусственным интеллектом, есть отдельный отдел, который занимается и прорабатывает систему защиты искусственного интеллекта. Потому что, вот что мы сейчас наблюдаем, - уже существуют способы атаки на модели различные с целью следующей: чтобы модель предоставляла неправильную информацию либо выполняла определенные действия в инфраструктуре, где она разведывалась. И это на самом деле большая проблема, потому что в России сейчас нет защитных решений, которые позволят выявлять такие атаки и полноценно их блокировать", - сказал Иванов.
Презентация российского антропоморфного робота Aidol в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
В Москве презентовали первого российского человекоподобного робота с ИИ
11 ноября, 22:59
"Мы сейчас с коллегами, из "Сбера" в том числе, прорабатываем методику и бенчмарки, как можно защищать модель искусственного интеллекта", - добавил Иванов.
Также он отметил, что сейчас "Лаборатория Касперского" работает над созданием продукта, который позволяет анализировать запросы к ИИ-моделям и понимать, есть ли вредоносный запрос к агенту или вредоносный ответ от него.
Иванов считает, что российские компании должны сосредоточиться на создании подобных продуктов, определить методы безопасности моделей искусственного интеллекта. "Продукта полноценного сейчас нет, который может защитить модель пользователя. И самое важное, что представители государственных структур находятся у нас - должна появиться регуляторика о том, что если компания используют сервис искусственного интеллекта, то должна использовать такие продукты, чтобы как защищать пользователя, так и модель", - добавил эксперт.
"Мы знаем, что наш крупный бигтех - "Яндекс", "Сбер", - у них есть такие команды, которые разрабатывают, работают над безопасностью искусственного интеллекта. Но мы не должны также забывать, что сейчас большое количество компаний, которые не делают свои модели. Они либо арендуют ее - к сожалению, такие случаи бывают, что это еще и зарубежные сервисы - либо они развертывают открытые модели. И они не думают о том, что коммуникация с моделью, … действия агентов, они должны быть защищены", - объяснил Иванов.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Эксперт рассказал, как мошенники используют ИИ
11 октября, 09:35
 
ТехнологииБанкиФинансыКИТАЙЛаборатория КасперскогоЯндекс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала