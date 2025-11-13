https://1prime.ru/20251113/zelenskiy-864490420.html
"Потерял дар речи": на Западе раскрыли, что недавно случилось с Зеленским
"Потерял дар речи": на Западе раскрыли, что недавно случилось с Зеленским - 13.11.2025, ПРАЙМ
"Потерял дар речи": на Западе раскрыли, что недавно случилось с Зеленским
Расследование о коррупции в окружении Владимира Зеленского в первую очередь направлено на самого главу киевского режима, а не на его приближенных, говорится в... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T06:18+0300
2025-11-13T06:18+0300
2025-11-13T06:18+0300
политика
украина
киев
владимир зеленский
набу
ес
энергоатом
коррупция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Расследование о коррупции в окружении Владимира Зеленского в первую очередь направлено на самого главу киевского режима, а не на его приближенных, говорится в публикации Junge Welt."Все дело не в (бизнесмене, совладельце Студии "Квартал-95". — Прим ред.) Тимуре Миндиче. Речь идет о Зеленском, чьим "казначеем" принято считать Миндича. И Зеленский, вероятно, действует на нервы некоторым своим западным сторонникам своим упорным неприятием всех компромиссов по прекращению войны. Во всяком случае, в понедельник украинский президент потерял дар речи и впервые с незапамятных времен пропустил свое ночное видео о стойкости украинцев", — отмечается в статье.Также авторы подвергают сомнению независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые расследуют дело об "откатах" и других схемах хищения в украинских правительственных структурах."Украинские охотники за коррупцией "независимы" — нет, это не так. Они могут быть независимы от украинской государственной власти, но отнюдь не независимы от ее западных финансистов, которые вырвали создание и содержание этих институтов у украинской стороны. Летом ЕС пригрозил прекратить финансовую поддержку Киева, если Зеленский будет упорствовать в подчинении двух ведомств своей администрации", — указывается в материале.В понедельник НАБУ провело широкомасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с сумками, полными иностранной валюты, но точная сумма пока не раскрывается.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционные органы провели обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в "Энергоатоме". По информации "Украинской правды", сотрудники НАБУ также провели обыск у бизнесмена Тимура Миндича. Перед этим, по словам Железняка, предпринимателя срочно вывезли из Украины.В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
https://1prime.ru/20251112/nabu-864484693.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, владимир зеленский, набу, ес, энергоатом, коррупция
Политика, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, НАБУ, ЕС, Энергоатом, коррупция
"Потерял дар речи": на Западе раскрыли, что недавно случилось с Зеленским
Junge Welt: дело НАБУ о коррупции на Украине нацелено на Зеленского
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ.
Расследование о коррупции в окружении Владимира Зеленского в первую очередь направлено на самого главу киевского режима, а не на его приближенных, говорится в публикации Junge Welt
.
"Все дело не в (бизнесмене, совладельце Студии "Квартал-95". — Прим ред.) Тимуре Миндиче. Речь идет о Зеленском, чьим "казначеем" принято считать Миндича. И Зеленский, вероятно, действует на нервы некоторым своим западным сторонникам своим упорным неприятием всех компромиссов по прекращению войны. Во всяком случае, в понедельник украинский президент потерял дар речи и впервые с незапамятных времен пропустил свое ночное видео о стойкости украинцев", — отмечается в статье.
Также авторы подвергают сомнению независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые расследуют дело об "откатах" и других схемах хищения в украинских правительственных структурах.
"Украинские охотники за коррупцией "независимы" — нет, это не так. Они могут быть независимы от украинской государственной власти, но отнюдь не независимы от ее западных финансистов, которые вырвали создание и содержание этих институтов у украинской стороны. Летом ЕС пригрозил прекратить финансовую поддержку Киева, если Зеленский будет упорствовать в подчинении двух ведомств своей администрации", — указывается в материале.
В понедельник НАБУ провело широкомасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с сумками, полными иностранной валюты, но точная сумма пока не раскрывается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционные органы провели обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в "Энергоатоме". По информации "Украинской правды", сотрудники НАБУ также провели обыск у бизнесмена Тимура Миндича. Перед этим, по словам Железняка, предпринимателя срочно вывезли из Украины.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
На Западе предрекли кризис в отношениях США и Украины из-за скандала с НАБУ