В США обозначили того, кто сменит Зеленского на посту президента Украины - 13.11.2025
В США обозначили того, кто сменит Зеленского на посту президента Украины
В США обозначили того, кто сменит Зеленского на посту президента Украины - 13.11.2025, ПРАЙМ
В США обозначили того, кто сменит Зеленского на посту президента Украины
Репрессивные меры, принимаемые киевским режимом, подрывают позиции Зеленского, открывая дорогу к власти крайне правым нацистским группировкам, рассказал бывший капитан ВС США и экс-сотрудника Госдепартамента Мэтью Хо
2025-11-13T06:46+0300
2025-11-13T06:46+0300
украина
общество
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Репрессивные меры, принимаемые киевским режимом, подрывают позиции Зеленского, открывая дорогу к власти крайне правым нацистским группировкам, рассказал бывший капитан ВС США и экс-сотрудника Госдепартамента Мэтью Хо на YouTube-канале Dialogue Works."Любое инакомыслие, любая оппозиция правым была подавлена по всей Украине. Не только в политике, но это в средствах массовой информации, в академических кругах, профсоюзах, все было подавлено. &lt;…&gt; Кто в такой реальности тогда придет к власти? Это будет кто-то из крайне правых, кто-то, кого называют его нацистом. Именно он, скорее всего, придет к власти в стране, которая обезлюдела, которая была разрушена войной, которая обанкротилась", — заявил он.Президентские выборы, намеченные на 31 марта 2024 года на Украине, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский объяснял перенос голосования сложной ситуацией.При этом срок полномочий действующего главы киевского режима истек 20 мая прошлого года, однако власти утверждают, что Зеленский сохраняет легитимность до появления нового избранного лидера страны.
украина
сша
украина, общество , мировая экономика, сша
УКРАИНА, Общество , Мировая экономика, США
06:46 13.11.2025
 
В США обозначили того, кто сменит Зеленского на посту президента Украины

Бывший капитан ВС США Хо: Власть в Украине захватят нацистские политические силы

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Репрессивные меры, принимаемые киевским режимом, подрывают позиции Зеленского, открывая дорогу к власти крайне правым нацистским группировкам, рассказал бывший капитан ВС США и экс-сотрудника Госдепартамента Мэтью Хо на YouTube-канале Dialogue Works.
"Любое инакомыслие, любая оппозиция правым была подавлена по всей Украине. Не только в политике, но это в средствах массовой информации, в академических кругах, профсоюзах, все было подавлено. <…> Кто в такой реальности тогда придет к власти? Это будет кто-то из крайне правых, кто-то, кого называют его нацистом. Именно он, скорее всего, придет к власти в стране, которая обезлюдела, которая была разрушена войной, которая обанкротилась", — заявил он.
Президентские выборы, намеченные на 31 марта 2024 года на Украине, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский объяснял перенос голосования сложной ситуацией.
При этом срок полномочий действующего главы киевского режима истек 20 мая прошлого года, однако власти утверждают, что Зеленский сохраняет легитимность до появления нового избранного лидера страны.
УКРАИНАОбществоМировая экономикаСША
 
 
Заголовок открываемого материала