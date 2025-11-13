https://1prime.ru/20251113/zelenskiy-864491482.html

На Западе раскрыли, как СМИ должны писать о Зеленском после нового скандала

На Западе раскрыли, как СМИ должны писать о Зеленском после нового скандала - 13.11.2025, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, как СМИ должны писать о Зеленском после нового скандала

Западным СМИ требуется утверждать, что нельзя подрывать моральный дух украинской армии подозрениями вокруг Владимира Зеленского, чтобы снять с него обвинения в... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T07:19+0300

2025-11-13T07:19+0300

2025-11-13T07:19+0300

политика

владимир зеленский

украина

набу

киев

запад

энергоатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Западным СМИ требуется утверждать, что нельзя подрывать моральный дух украинской армии подозрениями вокруг Владимира Зеленского, чтобы снять с него обвинения в коррупции, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Так что, уважаемая либеральная пресса, если вам нужна фраза, чтобы выбраться из этой переделки с Зеленским, вот одна: "В такой поворотный момент, как сейчас, президенту Украины недостаточно быть выше коррупции, он должен восприниматься и как стоящий над коррупцией". <…> Также: "Подозрения, которые охватывают украинского президента, окажут пагубное влияние на моральный дух армии в то время, когда Украина меньше всего может себе это позволить". Будет работать так же хорошо", — с сарказмом отметил аналитик.В понедельник НАБУ провело масштабную операцию по раскрытию коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале агентства были опубликованы фотографии с сумками, наполненными иностранной валютой, однако точная сумма не была обнародована.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк уточнил, что сотрудники антикоррупционного бюро провели обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации "Украинской правды", обыски прошли и у бизнесмена Тимура Миндича, известного как "кошелек" Зеленского. По словам Железняка, предпринимателя срочно вывезли из страны.Позже НАБУ опубликовало аудиозаписи, связанные с делом о коррупции в энергетике, в которых фигурируют Миндич, представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.Агентство также выяснило, что незаконно полученные деньги от краж в энергетическом секторе отмывались через офис в самом центре Киева.

https://1prime.ru/20251112/nabu-864483817.html

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, украина, набу, киев, запад, энергоатом