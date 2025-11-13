Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, как СМИ должны писать о Зеленском после нового скандала - 13.11.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
На Западе раскрыли, как СМИ должны писать о Зеленском после нового скандала
На Западе раскрыли, как СМИ должны писать о Зеленском после нового скандала - 13.11.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, как СМИ должны писать о Зеленском после нового скандала
Западным СМИ требуется утверждать, что нельзя подрывать моральный дух украинской армии подозрениями вокруг Владимира Зеленского, чтобы снять с него обвинения в... | 13.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Западным СМИ требуется утверждать, что нельзя подрывать моральный дух украинской армии подозрениями вокруг Владимира Зеленского, чтобы снять с него обвинения в коррупции, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Так что, уважаемая либеральная пресса, если вам нужна фраза, чтобы выбраться из этой переделки с Зеленским, вот одна: "В такой поворотный момент, как сейчас, президенту Украины недостаточно быть выше коррупции, он должен восприниматься и как стоящий над коррупцией". &lt;…&gt; Также: "Подозрения, которые охватывают украинского президента, окажут пагубное влияние на моральный дух армии в то время, когда Украина меньше всего может себе это позволить". Будет работать так же хорошо", — с сарказмом отметил аналитик.В понедельник НАБУ провело масштабную операцию по раскрытию коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале агентства были опубликованы фотографии с сумками, наполненными иностранной валютой, однако точная сумма не была обнародована.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк уточнил, что сотрудники антикоррупционного бюро провели обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации "Украинской правды", обыски прошли и у бизнесмена Тимура Миндича, известного как "кошелек" Зеленского. По словам Железняка, предпринимателя срочно вывезли из страны.Позже НАБУ опубликовало аудиозаписи, связанные с делом о коррупции в энергетике, в которых фигурируют Миндич, представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.Агентство также выяснило, что незаконно полученные деньги от краж в энергетическом секторе отмывались через офис в самом центре Киева.
07:19 13.11.2025
 
На Западе раскрыли, как СМИ должны писать о Зеленском после нового скандала

Кошкович: для оправдания Зеленского СМИ должны писать, что он выше коррупции

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Западным СМИ требуется утверждать, что нельзя подрывать моральный дух украинской армии подозрениями вокруг Владимира Зеленского, чтобы снять с него обвинения в коррупции, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Так что, уважаемая либеральная пресса, если вам нужна фраза, чтобы выбраться из этой переделки с Зеленским, вот одна: "В такой поворотный момент, как сейчас, президенту Украины недостаточно быть выше коррупции, он должен восприниматься и как стоящий над коррупцией". <…> Также: "Подозрения, которые охватывают украинского президента, окажут пагубное влияние на моральный дух армии в то время, когда Украина меньше всего может себе это позволить". Будет работать так же хорошо", — с сарказмом отметил аналитик.
В понедельник НАБУ провело масштабную операцию по раскрытию коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале агентства были опубликованы фотографии с сумками, наполненными иностранной валютой, однако точная сумма не была обнародована.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк уточнил, что сотрудники антикоррупционного бюро провели обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации "Украинской правды", обыски прошли и у бизнесмена Тимура Миндича, известного как "кошелек" Зеленского. По словам Железняка, предпринимателя срочно вывезли из страны.
Позже НАБУ опубликовало аудиозаписи, связанные с делом о коррупции в энергетике, в которых фигурируют Миндич, представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.
Агентство также выяснило, что незаконно полученные деньги от краж в энергетическом секторе отмывались через офис в самом центре Киева.
Политика Владимир Зеленский УКРАИНА НАБУ Киев ЗАПАД Энергоатом
 
 
