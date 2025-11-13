https://1prime.ru/20251113/zelenskiy-864506624.html
Зеленский сделал громкое заявление о европейской помощи
Зеленский сделал громкое заявление о европейской помощи
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал европейских партнеров преодолеть разногласия в вопросе использования замороженных российских активов, подчеркнув, что в противном случае его стране придется искать другие пути решения проблемы. Об этом он рассказал в интервью для Bloomberg Television."Надеюсь, <…> мы примем это решение. В противном случае нам придётся искать альтернативу, это вопрос нашего выживания. Поэтому нам это очень нужно. И я рассчитываю на партнёров", — заявил Зеленский.Он добавил, что свежее финансирование имеет решающее значение для его страны.После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.На данный момент Еврокомиссия пытается получить согласие на использование примерно 140 миллиардов евро в качестве так называемого специального репарационного кредита. Однако внутри Евросоюза нет единого мнения относительно данной инициативы.В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.
