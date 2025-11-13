https://1prime.ru/20251113/zelenskiy-864506624.html

Зеленский сделал громкое заявление о европейской помощи

Зеленский сделал громкое заявление о европейской помощи - 13.11.2025, ПРАЙМ

Зеленский сделал громкое заявление о европейской помощи

Владимир Зеленский призвал европейских партнеров преодолеть разногласия в вопросе использования замороженных российских активов, подчеркнув, что в противном... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T17:40+0300

2025-11-13T17:40+0300

2025-11-13T17:40+0300

финансы

россия

москва

владимир зеленский

мария захарова

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал европейских партнеров преодолеть разногласия в вопросе использования замороженных российских активов, подчеркнув, что в противном случае его стране придется искать другие пути решения проблемы. Об этом он рассказал в интервью для Bloomberg Television."Надеюсь, <…> мы примем это решение. В противном случае нам придётся искать альтернативу, это вопрос нашего выживания. Поэтому нам это очень нужно. И я рассчитываю на партнёров", — заявил Зеленский.Он добавил, что свежее финансирование имеет решающее значение для его страны.После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.На данный момент Еврокомиссия пытается получить согласие на использование примерно 140 миллиардов евро в качестве так называемого специального репарационного кредита. Однако внутри Евросоюза нет единого мнения относительно данной инициативы.В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.

https://1prime.ru/20251113/zelenskiy-864490420.html

https://1prime.ru/20251107/zelenskiy-864319077.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, москва, владимир зеленский, мария захарова, ес, мид