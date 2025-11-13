Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо поднимается в четверг утром, мировые рынки оценивают новости о возобновлении работы правительства США, которое в числе прочего означает возвращение публикации статистики по стране, следует из данных торгов. По состоянию на 8.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 2,65 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,06%, - до 4 216,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,38% - до 54,185 доллара за унцию. Президент США Дональд Трамп ранее подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня. Возобновление работы правительства США означает возвращение публикации статистики по стране. Аналитики полагают, что данные будут сигнализировать о необходимости понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на следующем заседании в декабре. Следующее заседание Федрезерва пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 54,7% аналитиков ожидают понижения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов – до 3,5-3,75%.
08:34 13.11.2025
 
Золото слабо дорожает на фоне окончания шатдауна в США

Медная проволока
Цена меди снижается после ее роста более чем на три процента днем ранее
11 ноября, 09:24
 
ЭкономикаСШАРынокТоргиДональд ТрампФедрезервComexМировая экономика
 
 
Заголовок открываемого материала