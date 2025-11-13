https://1prime.ru/20251113/zoloto-864509159.html
Золото дешевеет на ожиданиях публикации статистики по экономике США
2025-11-13T18:31+0300
рынок
сша
дональд трамп
comex
мировая экономика
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг вечером, мировые рынки ожидают публикации статистических данных по экономике США после возобновления работы правительства страны, а также оценивают перспективы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.16 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,61 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,16%, - до 4 206,99 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,71% - до 53,075 доллара за унцию. "Возобновление работы позволит опубликовать правительственные данные, которые, как ожидают трейдеры, покажут ослабление рынка труда в США и подтолкнут Федеральную резервную систему к как минимум одному снижению ставки в декабре", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Kitco Metals Джима Уайкоффа (Jim Wyckoff). В четверг утром американский президент Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня. Теперь инвесторы находятся в ожидании начала публикации американской официальной макростатистики. Пока же запланированные на четверг данные об инфляции в США, а также еженедельная статистика числа первичных заявок на пособие по безработице в стране еще не были обнародованы. Статистика может дать рынкам понимание относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, чуть более половины опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне.
