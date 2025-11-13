https://1prime.ru/20251113/zoloto-864509159.html

Золото дешевеет на ожиданиях публикации статистики по экономике США

Золото дешевеет на ожиданиях публикации статистики по экономике США - 13.11.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет на ожиданиях публикации статистики по экономике США

Стоимость золота снижается в четверг вечером, мировые рынки ожидают публикации статистических данных по экономике США после возобновления работы правительства... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T18:31+0300

2025-11-13T18:31+0300

2025-11-13T18:31+0300

рынок

сша

дональд трамп

comex

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг вечером, мировые рынки ожидают публикации статистических данных по экономике США после возобновления работы правительства страны, а также оценивают перспективы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.16 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,61 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,16%, - до 4 206,99 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,71% - до 53,075 доллара за унцию. "Возобновление работы позволит опубликовать правительственные данные, которые, как ожидают трейдеры, покажут ослабление рынка труда в США и подтолкнут Федеральную резервную систему к как минимум одному снижению ставки в декабре", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Kitco Metals Джима Уайкоффа (Jim Wyckoff). В четверг утром американский президент Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня. Теперь инвесторы находятся в ожидании начала публикации американской официальной макростатистики. Пока же запланированные на четверг данные об инфляции в США, а также еженедельная статистика числа первичных заявок на пособие по безработице в стране еще не были обнародованы. Статистика может дать рынкам понимание относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, чуть более половины опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне.

https://1prime.ru/20251113/ssha-864508973.html

https://1prime.ru/20251113/rubl-864493879.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, дональд трамп, comex, мировая экономика