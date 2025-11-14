Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польского активиста Бонкевича внесли в украинскую базу "Миротворец" - 14.11.2025
Польского активиста Бонкевича внесли в украинскую базу "Миротворец"
МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Праворадикального польского активиста Роберта Бонкевича внести в украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой данных. Бонкевич известен организацией уличных мероприятий праворадикального характера, в последнее время он руководит так называемыми "гражданскими патрулями", которые пытаются проверять документы у граждан, пересекающих границу с Германией. Его данные были занесены в "Миротворец" 13 ноября. Там указано, что Бонкевич "формирует атмосферу враждебности и недоверия, в которой украинцы в Польше чувствуют себя чужими и небезопасными". В 2022 году суд приговорил его к 10 тысячам злотых (около 2,5 тысячи долларов) штрафа после того, как он сбросил с лестницы церкви общественную активистку Катадину Августинек, известную как Бабушка Кася, во время демонстрации сторонников отмены запрета абортов в Польше. Польский епископ 11 ноября Антоний Длугош публично поддержал Бонкевича, руководящего так называемыми "гражданскими патрулями", которые пытаются проверять документы у граждан, пересекающих границу с Германией. Тринадцатого июля епископ Веслав Меринг заявил: "нами правят люди, называющие себя немцами". Министерство иностранных дел Польши выразило Ватикану протест.
МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Праворадикального польского активиста Роберта Бонкевича внести в украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой данных.
Бонкевич известен организацией уличных мероприятий праворадикального характера, в последнее время он руководит так называемыми "гражданскими патрулями", которые пытаются проверять документы у граждан, пересекающих границу с Германией.
Его данные были занесены в "Миротворец" 13 ноября. Там указано, что Бонкевич "формирует атмосферу враждебности и недоверия, в которой украинцы в Польше чувствуют себя чужими и небезопасными".
В 2022 году суд приговорил его к 10 тысячам злотых (около 2,5 тысячи долларов) штрафа после того, как он сбросил с лестницы церкви общественную активистку Катадину Августинек, известную как Бабушка Кася, во время демонстрации сторонников отмены запрета абортов в Польше.
Польский епископ 11 ноября Антоний Длугош публично поддержал Бонкевича, руководящего так называемыми "гражданскими патрулями", которые пытаются проверять документы у граждан, пересекающих границу с Германией. Тринадцатого июля епископ Веслав Меринг заявил: "нами правят люди, называющие себя немцами". Министерство иностранных дел Польши выразило Ватикану протест.
 
