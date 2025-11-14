https://1prime.ru/20251114/aktivist-864524903.html
Польского активиста Бонкевича внесли в украинскую базу "Миротворец"
Польского активиста Бонкевича внесли в украинскую базу "Миротворец" - 14.11.2025, ПРАЙМ
Польского активиста Бонкевича внесли в украинскую базу "Миротворец"
Праворадикального польского активиста Роберта Бонкевича внести в украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой данных. | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T06:03+0300
2025-11-14T06:03+0300
2025-11-14T06:03+0300
общество
экономика
мировая экономика
польша
германия
ватикан
мид польши
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864524903.jpg?1763089403
МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Праворадикального польского активиста Роберта Бонкевича внести в украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой данных.
Бонкевич известен организацией уличных мероприятий праворадикального характера, в последнее время он руководит так называемыми "гражданскими патрулями", которые пытаются проверять документы у граждан, пересекающих границу с Германией.
Его данные были занесены в "Миротворец" 13 ноября. Там указано, что Бонкевич "формирует атмосферу враждебности и недоверия, в которой украинцы в Польше чувствуют себя чужими и небезопасными".
В 2022 году суд приговорил его к 10 тысячам злотых (около 2,5 тысячи долларов) штрафа после того, как он сбросил с лестницы церкви общественную активистку Катадину Августинек, известную как Бабушка Кася, во время демонстрации сторонников отмены запрета абортов в Польше.
Польский епископ 11 ноября Антоний Длугош публично поддержал Бонкевича, руководящего так называемыми "гражданскими патрулями", которые пытаются проверять документы у граждан, пересекающих границу с Германией. Тринадцатого июля епископ Веслав Меринг заявил: "нами правят люди, называющие себя немцами". Министерство иностранных дел Польши выразило Ватикану протест.
польша
германия
ватикан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, польша, германия, ватикан, мид польши
Общество , Экономика, Мировая экономика, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, ВАТИКАН, МИД Польши
Польского активиста Бонкевича внесли в украинскую базу "Миротворец"
Польского активиста Бонкевича внесли в украинскую базу «Миротворец»
МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Праворадикального польского активиста Роберта Бонкевича внести в украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой данных.
Бонкевич известен организацией уличных мероприятий праворадикального характера, в последнее время он руководит так называемыми "гражданскими патрулями", которые пытаются проверять документы у граждан, пересекающих границу с Германией.
Его данные были занесены в "Миротворец" 13 ноября. Там указано, что Бонкевич "формирует атмосферу враждебности и недоверия, в которой украинцы в Польше чувствуют себя чужими и небезопасными".
В 2022 году суд приговорил его к 10 тысячам злотых (около 2,5 тысячи долларов) штрафа после того, как он сбросил с лестницы церкви общественную активистку Катадину Августинек, известную как Бабушка Кася, во время демонстрации сторонников отмены запрета абортов в Польше.
Польский епископ 11 ноября Антоний Длугош публично поддержал Бонкевича, руководящего так называемыми "гражданскими патрулями", которые пытаются проверять документы у граждан, пересекающих границу с Германией. Тринадцатого июля епископ Веслав Меринг заявил: "нами правят люди, называющие себя немцами". Министерство иностранных дел Польши выразило Ватикану протест.