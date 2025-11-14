https://1prime.ru/20251114/aktivist-864524903.html

Польского активиста Бонкевича внесли в украинскую базу "Миротворец"

Польского активиста Бонкевича внесли в украинскую базу "Миротворец" - 14.11.2025, ПРАЙМ

Польского активиста Бонкевича внесли в украинскую базу "Миротворец"

Праворадикального польского активиста Роберта Бонкевича внести в украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой данных. | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T06:03+0300

2025-11-14T06:03+0300

2025-11-14T06:03+0300

общество

экономика

мировая экономика

польша

германия

ватикан

мид польши

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864524903.jpg?1763089403

МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Праворадикального польского активиста Роберта Бонкевича внести в украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой данных. Бонкевич известен организацией уличных мероприятий праворадикального характера, в последнее время он руководит так называемыми "гражданскими патрулями", которые пытаются проверять документы у граждан, пересекающих границу с Германией. Его данные были занесены в "Миротворец" 13 ноября. Там указано, что Бонкевич "формирует атмосферу враждебности и недоверия, в которой украинцы в Польше чувствуют себя чужими и небезопасными". В 2022 году суд приговорил его к 10 тысячам злотых (около 2,5 тысячи долларов) штрафа после того, как он сбросил с лестницы церкви общественную активистку Катадину Августинек, известную как Бабушка Кася, во время демонстрации сторонников отмены запрета абортов в Польше. Польский епископ 11 ноября Антоний Длугош публично поддержал Бонкевича, руководящего так называемыми "гражданскими патрулями", которые пытаются проверять документы у граждан, пересекающих границу с Германией. Тринадцатого июля епископ Веслав Меринг заявил: "нами правят люди, называющие себя немцами". Министерство иностранных дел Польши выразило Ватикану протест.

польша

германия

ватикан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, польша, германия, ватикан, мид польши