"Дом.РФ" получил уведомления от якорных инвесторов о планах покупки акций

2025-11-14T11:37+0300

2025-11-14T11:37+0300

2025-11-14T11:37+0300

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. "Дом.РФ" получил уведомления от якорных инвесторов о планах приобрести акции в ходе IPO на 10 миллиардов рублей. Как сообщила компания, она получила уведомления от ряда якорных инвесторов о намерении приобрести акции на общую сумму более 10 миллиардов рублей, исходя из цены не выше 1750 рублей за одну акцию. "К якорным инвесторам относятся, в частности: АО "Астра УА", АО "ВИМ Инвестиции", АО "УК "Ингосстрах-Инвестиции" и другие", - говорится в сообщении. "Дом.РФ" будет собирать заявки инвесторов на участие в IPO 14-19 ноября. Ожидается, что объем размещения, предлагаемый рыночным инвесторам, составит не менее 20 миллиардов рублей. Инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительного выпуска. Ценовой диапазон установлен на уровне от 1650 до 1750 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 267 до 283 миллиардов рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Ожидается, что торги акциями с листингом на Московской бирже начнутся 20 ноября 2025 года под тикером DOMRF и ISIN RU000A0ZZFU5. Планируется, что акции будут включены в котировальный список первого уровня Мосбиржи.

