Фондовые индексы АТР снижаются в пятницу утром
Фондовые индексы АТР снижаются в пятницу утром
2025-11-14T08:30+0300
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром снижаются, обращая внимание на настроения инвесторов с Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,16% - до 4 022,89 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,56%, до 2 531,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,45%, до 26 680,12 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 1,39% - до 8 631,6 пункта, южнокорейский KOSPI - на 3,23%, до 4 036,06 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,72%, до 50 397,5 пункта. Азиатские рынки приняли во внимание закрытие американских бирж в заметном минусе по итогам четверга. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, упал на 2,29%, индексы Dow Jones и S&P 500 - на 1,65% и 1,66% соответственно. В пятницу инвесторы также оценивают вышедшие данные по розничным продажам в Китае. Так, согласно показателям, представленным государственным статистическим бюро страны, объем розничных продаж потребительских товаров в стране по итогам января-октября вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 41,21 триллиона юаней (около 5,82 триллиона долларов). При этом в октябре показатель вырос на 2,9% в годовом выражении, составив 4,629 триллиона юаней (около 653 миллиардов долларов).
