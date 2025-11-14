https://1prime.ru/20251114/atr-864533905.html

Фондовые индексы АТР в пятницу резко снизились вслед за США

Фондовые индексы АТР в пятницу резко снизились вслед за США - 14.11.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в пятницу резко снизились вслед за США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись заметным снижением вслед за индексами в США, свидетельствуют данные торгов. | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T11:53+0300

2025-11-14T11:53+0300

2025-11-14T11:53+0300

экономика

рынок

торги

индексы

азиатско-тихоокеанский регион

сша

азия

shenzhen composite

hang seng index

kospi

https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись заметным снижением вслед за индексами в США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,97%, до 3 990,49 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,36%, до 2 511,55 пункта; гонконгский Hang Seng Index - на 1,85%, до 26 572,46 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI упал на 3,81%, до 4 011,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,36%, до 8 634,50 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,77%, до 50 376,53 пункта. Индекс Shanghai Composite при этом в ходе торгов в какой-то момент достигал самого высокого значения с июля 2015 года. В США основные фондовые индексы Уолл-стрит продемонстрировали падение котировок, что также оказало влияние и на рынки АТР. Так, технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, упал на 2,29%, индексы Dow Jones и S&P 500 - на 1,65% и 1,66% соответственно. В пятницу инвесторы также оценивали макроэкономику. Согласно показателям, представленным государственным статистическим бюро страны, в октябре промышленное производство в Китае выросло на 4,9% за год при прогнозе в 5,5%, а показатель розничных продаж - на 2,9% год к году при прогнозе в 2,7%.

https://1prime.ru/20251114/atr--864527622.html

азиатско-тихоокеанский регион

сша

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, сша, азия, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite