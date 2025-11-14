Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в пятницу резко снизились вслед за США - 14.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в пятницу резко снизились вслед за США
Фондовые индексы АТР в пятницу резко снизились вслед за США - 14.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в пятницу резко снизились вслед за США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись заметным снижением вслед за индексами в США, свидетельствуют данные торгов. | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T11:53+0300
2025-11-14T11:53+0300
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись заметным снижением вслед за индексами в США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,97%, до 3 990,49 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,36%, до 2 511,55 пункта; гонконгский Hang Seng Index - на 1,85%, до 26 572,46 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI упал на 3,81%, до 4 011,57 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 1,36%, до 8 634,50 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,77%, до 50 376,53 пункта. Индекс Shanghai Composite при этом в ходе торгов в какой-то момент достигал самого высокого значения с июля 2015 года. В США основные фондовые индексы Уолл-стрит продемонстрировали падение котировок, что также оказало влияние и на рынки АТР. Так, технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, упал на 2,29%, индексы Dow Jones и S&amp;P 500 - на 1,65% и 1,66% соответственно. В пятницу инвесторы также оценивали макроэкономику. Согласно показателям, представленным государственным статистическим бюро страны, в октябре промышленное производство в Китае выросло на 4,9% за год при прогнозе в 5,5%, а показатель розничных продаж - на 2,9% год к году при прогнозе в 2,7%.
11:53 14.11.2025
 
Фондовые индексы АТР в пятницу резко снизились вслед за США

Биржи АТР закрылись заметным снижением вслед за индексами в США

© AFP / Toru YamanakaТабло Токийской фондовой биржи
Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Табло Токийской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Toru Yamanaka
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись заметным снижением вслед за индексами в США, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,97%, до 3 990,49 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,36%, до 2 511,55 пункта; гонконгский Hang Seng Index - на 1,85%, до 26 572,46 пункта.
Южнокорейский индекс KOSPI упал на 3,81%, до 4 011,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,36%, до 8 634,50 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,77%, до 50 376,53 пункта.
Индекс Shanghai Composite при этом в ходе торгов в какой-то момент достигал самого высокого значения с июля 2015 года.
В США основные фондовые индексы Уолл-стрит продемонстрировали падение котировок, что также оказало влияние и на рынки АТР.
Так, технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, упал на 2,29%, индексы Dow Jones и S&P 500 - на 1,65% и 1,66% соответственно.
В пятницу инвесторы также оценивали макроэкономику. Согласно показателям, представленным государственным статистическим бюро страны, в октябре промышленное производство в Китае выросло на 4,9% за год при прогнозе в 5,5%, а показатель розничных продаж - на 2,9% год к году при прогнозе в 2,7%.
Здание Шанхайской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Фондовые индексы АТР снижаются в пятницу утром
08:30
 
