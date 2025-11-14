https://1prime.ru/20251114/banki--864542942.html

ЦБ рассказал, в каком случае банки обязаны отказать в выдаче карты

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Банки в РФ с 1 сентября обязаны отказывать в выдаче карты или открытии онлайн-банка клиенту, пока сведения о нем есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях, сообщил регулятор. "С 1 сентября 2025 года банк обязан отказать клиенту в заключении договора об использовании электронных средств платежа, то есть выдаче карты или открытии онлайн-банка, если сведения о нем есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Банк уведомит об этом человека и укажет причины отказа", - сообщил регулятор, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале. Отмечается, что запрет на заключение такого договора действует на период нахождения сведений о клиенте банка в базе данных регулятора. "После исключения информации о клиенте из базы данных банк не вправе отказать человеку в предоставлении платежной карты или доступа в онлайн-банк при отсутствии других ограничений", - уточняет регулятор. Мера помогает в борьбе с мошенниками и дропперами, которые получают новые карты для вывода и обналичивания похищенных денег, также сообщил регулятор.

