ЦБ рассказал, в каком случае банки обязаны отказать в выдаче карты
2025-11-14T17:29+0300
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Банки в РФ с 1 сентября обязаны отказывать в выдаче карты или открытии онлайн-банка клиенту, пока сведения о нем есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях, сообщил регулятор. "С 1 сентября 2025 года банк обязан отказать клиенту в заключении договора об использовании электронных средств платежа, то есть выдаче карты или открытии онлайн-банка, если сведения о нем есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Банк уведомит об этом человека и укажет причины отказа", - сообщил регулятор, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале. Отмечается, что запрет на заключение такого договора действует на период нахождения сведений о клиенте банка в базе данных регулятора. "После исключения информации о клиенте из базы данных банк не вправе отказать человеку в предоставлении платежной карты или доступа в онлайн-банк при отсутствии других ограничений", - уточняет регулятор. Мера помогает в борьбе с мошенниками и дропперами, которые получают новые карты для вывода и обналичивания похищенных денег, также сообщил регулятор.
