Глава АВВР рассказала о потенциале развития винной отрасли в России

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Россия имеет все необходимые ресурсы для развития винной отрасли: землю, людей, поддержку государства и амбиции, сказала глава Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Жанна Беловол. "У нас сегодня есть с вами земля, у нас есть сегодня люди, за которых мы отвечаем, которые являются нашими единомышленниками. У нас сегодня есть поддержка государства, у нас есть с вами амбиции", - заявила она в рамках IV Российского винодельческого форума. У России есть стремление и желание сделать нашу жизнь лучше, создавать шедевры и прославлять страну, продолжила она. По словам главы АВВР, дальнейшим путем отрасли на текущий год является консолидация, инвестиции в качество и смелые проекты. У страны сегодня есть все для решения тех задач, которые стояли перед отраслью, на высочайшем уровне, заверила Беловол. Ранее она поделилась, что АВВР продолжит работать над качеством вина и посадочного материала для него в ближайшие пять лет. Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.

