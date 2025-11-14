Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава АВВР рассказала о потенциале развития винной отрасли в России - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251114/belovol-864532917.html
Глава АВВР рассказала о потенциале развития винной отрасли в России
Глава АВВР рассказала о потенциале развития винной отрасли в России - 14.11.2025, ПРАЙМ
Глава АВВР рассказала о потенциале развития винной отрасли в России
Россия имеет все необходимые ресурсы для развития винной отрасли: землю, людей, поддержку государства и амбиции, сказала глава Ассоциации виноградарей и... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T11:29+0300
2025-11-14T11:29+0300
экономика
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859637440_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e5e81de3e02b66c3b53423a8e1a8d728.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Россия имеет все необходимые ресурсы для развития винной отрасли: землю, людей, поддержку государства и амбиции, сказала глава Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Жанна Беловол. "У нас сегодня есть с вами земля, у нас есть сегодня люди, за которых мы отвечаем, которые являются нашими единомышленниками. У нас сегодня есть поддержка государства, у нас есть с вами амбиции", - заявила она в рамках IV Российского винодельческого форума. У России есть стремление и желание сделать нашу жизнь лучше, создавать шедевры и прославлять страну, продолжила она. По словам главы АВВР, дальнейшим путем отрасли на текущий год является консолидация, инвестиции в качество и смелые проекты. У страны сегодня есть все для решения тех задач, которые стояли перед отраслью, на высочайшем уровне, заверила Беловол. Ранее она поделилась, что АВВР продолжит работать над качеством вина и посадочного материала для него в ближайшие пять лет. Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.
https://1prime.ru/20251113/kiselev-864498976.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859637440_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_144eacccd9cc9905d6794e0096aeea2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
11:29 14.11.2025
 
Глава АВВР рассказала о потенциале развития винной отрасли в России

Беловол: Россия имеет все ресурсы для развития винной отрасли

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазлив вина
Разлив вина - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Разлив вина. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Россия имеет все необходимые ресурсы для развития винной отрасли: землю, людей, поддержку государства и амбиции, сказала глава Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Жанна Беловол.
"У нас сегодня есть с вами земля, у нас есть сегодня люди, за которых мы отвечаем, которые являются нашими единомышленниками. У нас сегодня есть поддержка государства, у нас есть с вами амбиции", - заявила она в рамках IV Российского винодельческого форума.
У России есть стремление и желание сделать нашу жизнь лучше, создавать шедевры и прославлять страну, продолжила она. По словам главы АВВР, дальнейшим путем отрасли на текущий год является консолидация, инвестиции в качество и смелые проекты.
У страны сегодня есть все для решения тех задач, которые стояли перед отраслью, на высочайшем уровне, заверила Беловол.
Ранее она поделилась, что АВВР продолжит работать над качеством вина и посадочного материала для него в ближайшие пять лет.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.
Дмитрий Киселев - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Россияне болеют за отечественное вино, заявил Киселев
Вчера, 15:32
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала