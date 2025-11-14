https://1prime.ru/20251114/belovol-864532917.html
Глава АВВР рассказала о потенциале развития винной отрасли в России
Глава АВВР рассказала о потенциале развития винной отрасли в России - 14.11.2025, ПРАЙМ
Глава АВВР рассказала о потенциале развития винной отрасли в России
Россия имеет все необходимые ресурсы для развития винной отрасли: землю, людей, поддержку государства и амбиции, сказала глава Ассоциации виноградарей и... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T11:29+0300
2025-11-14T11:29+0300
2025-11-14T11:29+0300
экономика
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859637440_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e5e81de3e02b66c3b53423a8e1a8d728.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Россия имеет все необходимые ресурсы для развития винной отрасли: землю, людей, поддержку государства и амбиции, сказала глава Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Жанна Беловол. "У нас сегодня есть с вами земля, у нас есть сегодня люди, за которых мы отвечаем, которые являются нашими единомышленниками. У нас сегодня есть поддержка государства, у нас есть с вами амбиции", - заявила она в рамках IV Российского винодельческого форума. У России есть стремление и желание сделать нашу жизнь лучше, создавать шедевры и прославлять страну, продолжила она. По словам главы АВВР, дальнейшим путем отрасли на текущий год является консолидация, инвестиции в качество и смелые проекты. У страны сегодня есть все для решения тех задач, которые стояли перед отраслью, на высочайшем уровне, заверила Беловол. Ранее она поделилась, что АВВР продолжит работать над качеством вина и посадочного материала для него в ближайшие пять лет. Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.
https://1prime.ru/20251113/kiselev-864498976.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859637440_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_144eacccd9cc9905d6794e0096aeea2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
Глава АВВР рассказала о потенциале развития винной отрасли в России
Беловол: Россия имеет все ресурсы для развития винной отрасли
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Россия имеет все необходимые ресурсы для развития винной отрасли: землю, людей, поддержку государства и амбиции, сказала глава Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Жанна Беловол.
"У нас сегодня есть с вами земля, у нас есть сегодня люди, за которых мы отвечаем, которые являются нашими единомышленниками. У нас сегодня есть поддержка государства, у нас есть с вами амбиции", - заявила она в рамках IV Российского винодельческого форума.
У России есть стремление и желание сделать нашу жизнь лучше, создавать шедевры и прославлять страну, продолжила она. По словам главы АВВР, дальнейшим путем отрасли на текущий год является консолидация, инвестиции в качество и смелые проекты.
У страны сегодня есть все для решения тех задач, которые стояли перед отраслью, на высочайшем уровне, заверила Беловол.
Ранее она поделилась, что АВВР продолжит работать над качеством вина и посадочного материала для него в ближайшие пять лет.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.
Россияне болеют за отечественное вино, заявил Киселев