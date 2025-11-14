https://1prime.ru/20251114/benzin-864541273.html

Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 2,19%, а летнее дизельное топливо подорожало - на 0,47%, свидетельствуют данные торгов. Только за пятницу цена Аи-92 опустилась по территориальному индексу Европейской части России на 1,88% - до 63 701 рубля за тонну. Стоимость бензина Аи-95 за день снизилась на 0,63%, до 72 942 рублей за тонну, а недельное снижение составило 0,46%. Тонна летнего дизтоплива по итогам торговой сессии подешевела на 0,56%, до 59 193 рублей, зимнего - на 0,92%, до 73 995 рублей. Цена на межсезонный сорт выросла на 0,05% - до 57 852 рублей за тонну. Мазут упал в цене на 2,62%, до 19 848 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 1,05%, до 20 441 рубля. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений, а правительство сообщило о росте производства нефтепродуктов. Минэнерго отмечало, что стабилизации ситуации способствуют сезонные факторы и формирование запасов нефтяными компаниями.

