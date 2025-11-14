Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московская биржа ограничит нерезидентам доступ к сделкам с акциями "Дом.РФ" - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251114/birzha-864529571.html
Московская биржа ограничит нерезидентам доступ к сделкам с акциями "Дом.РФ"
Московская биржа ограничит нерезидентам доступ к сделкам с акциями "Дом.РФ" - 14.11.2025, ПРАЙМ
Московская биржа ограничит нерезидентам доступ к сделкам с акциями "Дом.РФ"
Акции размещающейся на Московской бирже госкорпорации "Дом.РФ" внесены с пятницы в список "стратегических", на которые распространяются ограничения для... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T09:59+0300
2025-11-14T09:59+0300
экономика
акции
рынок
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_29:0:3670:2048_1920x0_80_0_0_f79a2aea1071fda861f51e340f4f4919.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Акции размещающейся на Московской бирже госкорпорации "Дом.РФ" внесены с пятницы в список "стратегических", на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, следует из сообщения торговой площадки. Биржа опубликовала вступающий в силу с пятницы новый "Список ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц". "Изменения в списке "В листинге" включены: Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ", - написала биржа. "Дом.РФ" будет собирать заявки инвесторов на участие в первичном публичном размещении акций (IPO) 14-19 ноября.
https://1prime.ru/20251110/stoimost-864385420.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_816:0:3547:2048_1920x0_80_0_0_0e066921028c9ddf801cb00b55db8d28.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акции, рынок, дом.рф
Экономика, Акции, Рынок, Дом.РФ
09:59 14.11.2025
 
Московская биржа ограничит нерезидентам доступ к сделкам с акциями "Дом.РФ"

Мосбиржа внесла акции «Дом.РФ» в список стратегических

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковская биржа возобновила торги
Московская биржа возобновила торги - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Московская биржа возобновила торги. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Акции размещающейся на Московской бирже госкорпорации "Дом.РФ" внесены с пятницы в список "стратегических", на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, следует из сообщения торговой площадки.
Биржа опубликовала вступающий в силу с пятницы новый "Список ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц".
"Изменения в списке "В листинге" включены: Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ", - написала биржа.
"Дом.РФ" будет собирать заявки инвесторов на участие в первичном публичном размещении акций (IPO) 14-19 ноября.
Дом.РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Аналитики оценили справедливую рыночную стоимость "Дом.РФ" перед IPO
10 ноября, 16:53
 
ЭкономикаАкцииРынокДом.РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала