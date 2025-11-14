https://1prime.ru/20251114/birzha-864529571.html

Московская биржа ограничит нерезидентам доступ к сделкам с акциями "Дом.РФ"

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Акции размещающейся на Московской бирже госкорпорации "Дом.РФ" внесены с пятницы в список "стратегических", на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, следует из сообщения торговой площадки. Биржа опубликовала вступающий в силу с пятницы новый "Список ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц". "Изменения в списке "В листинге" включены: Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ", - написала биржа. "Дом.РФ" будет собирать заявки инвесторов на участие в первичном публичном размещении акций (IPO) 14-19 ноября.

