Московская биржа ограничит нерезидентам доступ к сделкам с акциями "Дом.РФ"
Московская биржа ограничит нерезидентам доступ к сделкам с акциями "Дом.РФ" - 14.11.2025, ПРАЙМ
Московская биржа ограничит нерезидентам доступ к сделкам с акциями "Дом.РФ"
Акции размещающейся на Московской бирже госкорпорации "Дом.РФ" внесены с пятницы в список "стратегических", на которые распространяются ограничения для... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T09:59+0300
2025-11-14T09:59+0300
2025-11-14T09:59+0300
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Акции размещающейся на Московской бирже госкорпорации "Дом.РФ" внесены с пятницы в список "стратегических", на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, следует из сообщения торговой площадки. Биржа опубликовала вступающий в силу с пятницы новый "Список ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц". "Изменения в списке "В листинге" включены: Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ", - написала биржа. "Дом.РФ" будет собирать заявки инвесторов на участие в первичном публичном размещении акций (IPO) 14-19 ноября.
Московская биржа ограничит нерезидентам доступ к сделкам с акциями "Дом.РФ"
Мосбиржа внесла акции «Дом.РФ» в список стратегических
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Акции размещающейся на Московской бирже госкорпорации "Дом.РФ" внесены с пятницы в список "стратегических", на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, следует из сообщения торговой площадки.
Биржа опубликовала вступающий в силу с пятницы новый "Список ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц".
"Изменения в списке "В листинге" включены: Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ
", - написала биржа.
"Дом.РФ" будет собирать заявки инвесторов на участие в первичном публичном размещении акций (IPO) 14-19 ноября.
