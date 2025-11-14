https://1prime.ru/20251114/bitkoin-864530767.html

Биткоин дешевеет на 6,1%

Биткоин дешевеет на 6,1% - 14.11.2025, ПРАЙМ

Биткоин дешевеет на 6,1%

Стоимость биткоина в пятницу утром снижается на 6,1%, достигнув минимального значения с начала мая, свидетельствуют данные торгов. | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T10:27+0300

2025-11-14T10:27+0300

2025-11-14T10:27+0300

экономика

финансы

binance

coinmarketcap

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562300_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6555e733b7fe2695dc3382b5f522975c.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром снижается на 6,1%, достигнув минимального значения с начала мая, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.19 мск дешевел на 6,13% за сутки - до 97 386,51 доллара. Ранее в ходе торгов пятницы котировки достигали минимального значения в 95 933,75 доллара, ниже 96 тысяч долларов показатель опустился впервые с 7 мая. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 6,17% - в среднем до 97 325,99 доллара. Динамика также приводится за сутки.

https://1prime.ru/20251114/yuan-864529751.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, binance, coinmarketcap