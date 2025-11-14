https://1prime.ru/20251114/bitkoin-864530767.html
Биткоин дешевеет на 6,1%
2025-11-14T10:27+0300
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром снижается на 6,1%, достигнув минимального значения с начала мая, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.19 мск дешевел на 6,13% за сутки - до 97 386,51 доллара. Ранее в ходе торгов пятницы котировки достигали минимального значения в 95 933,75 доллара, ниже 96 тысяч долларов показатель опустился впервые с 7 мая. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 6,17% - в среднем до 97 325,99 доллара. Динамика также приводится за сутки.
