Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость биткоина опустилась ниже 95 тысяч долларов - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251114/bitkoin-864539340.html
Стоимость биткоина опустилась ниже 95 тысяч долларов
Стоимость биткоина опустилась ниже 95 тысяч долларов - 14.11.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина опустилась ниже 95 тысяч долларов
Стоимость биткоина падает на 8%, показатель впервые с начала мая опустилась ниже 95 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T15:47+0300
2025-11-14T15:47+0300
экономика
финансы
binance
coinmarketcap
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562179_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_50cd5e577cf300e7d71799b65d8f30ec.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает на 8%, показатель впервые с начала мая опустилась ниже 95 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.45 мск дешевел на 8,06% за сутки - до 94 859 долларов. Показатель впервые с 6 мая находится ниже уровня в 95 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 8,13% - в среднем до 94 760,87 доллара. Динамика также приводится за сутки.
https://1prime.ru/20251114/bitkoin-864530767.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562179_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04d3294fa0062a45d915321ae2fa6b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, binance, coinmarketcap
Экономика, Финансы, Binance, CoinMarketCap
15:47 14.11.2025
 
Стоимость биткоина опустилась ниже 95 тысяч долларов

Стоимость биткоина опустилась ниже 95 тысяч долларов впервые с 6 мая

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает на 8%, показатель впервые с начала мая опустилась ниже 95 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.45 мск дешевел на 8,06% за сутки - до 94 859 долларов. Показатель впервые с 6 мая находится ниже уровня в 95 тысяч долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 8,13% - в среднем до 94 760,87 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Биткоин дешевеет на 6,1%
10:27
 
ЭкономикаФинансыBinanceCoinMarketCap
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала