Стоимость биткоина опустилась ниже 95 тысяч долларов
2025-11-14T15:47+0300
2025-11-14T15:47+0300
2025-11-14T15:47+0300
экономика
финансы
binance
coinmarketcap
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает на 8%, показатель впервые с начала мая опустилась ниже 95 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.45 мск дешевел на 8,06% за сутки - до 94 859 долларов. Показатель впервые с 6 мая находится ниже уровня в 95 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 8,13% - в среднем до 94 760,87 доллара. Динамика также приводится за сутки.
