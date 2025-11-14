https://1prime.ru/20251114/bolshinstvo-864519653.html

Большинство российских инвесторов считают ИИ надежным помощником

2025-11-14T00:22+0300

МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Большинство российских инвесторов (72%) считают искусственный интеллект надежным помощником, но не готовы полностью доверить ему управление своими финансами, говорится в исследовании УК "Первая" и "Сберинвестиций", которое есть в распоряжении РИА Новости. "72% российских инвесторов считают искусственный интеллект надёжным помощником, но не готовы полностью доверить ему управление своими финансами", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1000 человек из всех федеральных округов России. Как уточняется, полностью доверить инвестиции искусственному интеллекту согласились только 15% респондентов, больше всего таких инвесторов оказалось в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах. Отрицательно к этой идее отнеслись 12% опрошенных. Делегировать ИИ управление портфелем частично готовы инвесторы из Дальневосточного, Приволжского и Сибирского федеральных округов. "Среди тех, кто готов частично использовать ИИ, больше половины (54%) ценят его за способность быстро анализировать большие данные. Однако они уверены, что без собственной оценки ситуации человеку не обойтись. Каждый пятый (19%) полагает, что технологиям ещё слишком рано доверять полный анализ портфеля. Ещё 18% указали на множество тонкостей, недоступных ИИ", - уточняется в исследовании. Аналитики отмечают, что сторонники применения ИИ в инвестициях больше всего ценят его способности быстро обрабатывать большие объёмы данных (эту черту отметили 49% опрошенных) и не поддаваться панике и другим эмоциям (35%). 8% опрошенных слышали положительные отзывы, 7% считают, что искусственный интеллект не допускает ошибок, а 1% уже удалось заработать на фондовом рынке с помощью ИИ. По результатам опроса, 36% респондентов, не поддерживающих использование ИИ в инвестициях, уверены, что рынок часто ведёт себя иррационально и ИИ не успеет вовремя среагировать, ещё 36% не хотят терять контроль над своими деньгами, а для 11% важны только собственные знания и опыт. "Мы отдельно посмотрели, как к использованию искусственного интеллекта в инвестициях относится подрастающее поколение. Оказалось, что 80% подростков критически настроены к замене человека ИИ - это выше, чем среди взрослых. При этом большинство респондентов всех возрастов единогласно отмечают, что ИИ помогает анализировать большие объёмы информации и сохранять спокойствие на рынке", - рассказала руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова. "Использовать искусственный интеллект можно и нужно, но под присмотром профессионалов", - заключил генеральный директор УК "Первая" Андрей Бершадский.

