Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Дом.РФ" назвали ориентировочную цену размещения акций в рамках IPO - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251114/dom-864542368.html
В "Дом.РФ" назвали ориентировочную цену размещения акций в рамках IPO
В "Дом.РФ" назвали ориентировочную цену размещения акций в рамках IPO - 14.11.2025, ПРАЙМ
В "Дом.РФ" назвали ориентировочную цену размещения акций в рамках IPO
Ориентир цены размещения акций "Дом.РФ" в рамках планируемого первичного публичного размещения (IPO) акций на бирже оставляет 1 650 – 1 750 руб за акцию,... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T09:25+0300
2025-11-14T17:14+0300
экономика
акции
рынок
финансы
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83375/68/833756841_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_6c6b132d3bc2b8bc388e393e14441c6d.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Ориентир цены размещения акций "Дом.РФ" в рамках планируемого первичного публичного размещения (IPO) акций на бирже оставляет 1 650 – 1 750 руб за акцию, говорится в сообщении компании. "Определить ценовой диапазон для предварительного сбора заявок: нижняя граница ценового диапазона – 1 650 рублей, верхняя граница ценового диапазона – 1 750 рублей", - говорится в сообщении. "Дом.РФ" будет собирать заявки инвесторов на участие в IPO 14-19 ноября.
https://1prime.ru/20251114/aktsii-864533523.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83375/68/833756841_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5ee2fb3d84dec5658325da72b6083f87.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акции, рынок, финансы, дом.рф
Экономика, Акции, Рынок, Финансы, Дом.РФ
09:25 14.11.2025 (обновлено: 17:14 14.11.2025)
 
В "Дом.РФ" назвали ориентировочную цену размещения акций в рамках IPO

Ориентировочная цена размещения акций "Дом.РФ" составит 1650-1750 рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум. День третий
Петербургский международный экономический форум. День третий - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Петербургский международный экономический форум. День третий. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Ориентир цены размещения акций "Дом.РФ" в рамках планируемого первичного публичного размещения (IPO) акций на бирже оставляет 1 650 – 1 750 руб за акцию, говорится в сообщении компании.
"Определить ценовой диапазон для предварительного сбора заявок: нижняя граница ценового диапазона – 1 650 рублей, верхняя граница ценового диапазона – 1 750 рублей", - говорится в сообщении.
"Дом.РФ" будет собирать заявки инвесторов на участие в IPO 14-19 ноября.
Петербургский международный экономический форум. День третий - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
"Дом.РФ" получил уведомления от якорных инвесторов о планах покупки акций
11:37
 
ЭкономикаАкцииРынокФинансыДом.РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала