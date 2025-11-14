https://1prime.ru/20251114/dom-864542368.html
В "Дом.РФ" назвали ориентировочную цену размещения акций в рамках IPO
В "Дом.РФ" назвали ориентировочную цену размещения акций в рамках IPO
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Ориентир цены размещения акций "Дом.РФ" в рамках планируемого первичного публичного размещения (IPO) акций на бирже оставляет 1 650 – 1 750 руб за акцию, говорится в сообщении компании. "Определить ценовой диапазон для предварительного сбора заявок: нижняя граница ценового диапазона – 1 650 рублей, верхняя граница ценового диапазона – 1 750 рублей", - говорится в сообщении. "Дом.РФ" будет собирать заявки инвесторов на участие в IPO 14-19 ноября.
