В "Дом.РФ" назвали ориентировочную цену размещения акций в рамках IPO

2025-11-14T09:25+0300

2025-11-14T09:25+0300

2025-11-14T17:14+0300

экономика

акции

рынок

финансы

дом.рф

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Ориентир цены размещения акций "Дом.РФ" в рамках планируемого первичного публичного размещения (IPO) акций на бирже оставляет 1 650 – 1 750 руб за акцию, говорится в сообщении компании. "Определить ценовой диапазон для предварительного сбора заявок: нижняя граница ценового диапазона – 1 650 рублей, верхняя граница ценового диапазона – 1 750 рублей", - говорится в сообщении. "Дом.РФ" будет собирать заявки инвесторов на участие в IPO 14-19 ноября.

акции, рынок, финансы, дом.рф