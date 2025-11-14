Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дом.РФ" рассказал о планах по размещению акций в ходе IPO - 14.11.2025, ПРАЙМ
"Дом.РФ" рассказал о планах по размещению акций в ходе IPO
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. "Дом.РФ" рассчитывает разместить в ходе IPO акции объемом не менее 20 миллиардов рублей. "Ожидается, что объем размещения, предлагаемый рыночным инвесторам, составит не менее 20 миллиардов рублей. Инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительного выпуска", - говорится в сообщении компании.
Экономика, Акции, Рынок, Финансы, Дом.РФ
11:14 14.11.2025
 
"Дом.РФ" рассказал о планах по размещению акций в ходе IPO

"Дом.РФ" планирует разместить на IPO не менее 20 миллиардов рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Стенд компании "Дом. РФ" на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд компании "Дом. РФ" на Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. "Дом.РФ" рассчитывает разместить в ходе IPO акции объемом не менее 20 миллиардов рублей.
"Ожидается, что объем размещения, предлагаемый рыночным инвесторам, составит не менее 20 миллиардов рублей. Инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительного выпуска", - говорится в сообщении компании.
Московская биржа ограничит нерезидентам доступ к сделкам с акциями "Дом.РФ"
