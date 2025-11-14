https://1prime.ru/20251114/domrf-864532666.html
"Дом.РФ" рассказал о планах по размещению акций в ходе IPO
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. "Дом.РФ" рассчитывает разместить в ходе IPO акции объемом не менее 20 миллиардов рублей. "Ожидается, что объем размещения, предлагаемый рыночным инвесторам, составит не менее 20 миллиардов рублей. Инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительного выпуска", - говорится в сообщении компании.
