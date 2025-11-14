Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕЭК рассмотрит возможность продления пошлин на сварные трубы из Китая - 14.11.2025, ПРАЙМ
ЕЭК рассмотрит возможность продления пошлин на сварные трубы из Китая
2025-11-14T10:25+0300
2025-11-14T10:25+0300
энергетика
россия
евразийская экономическая комиссия
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассмотрит возможность продления антидемпинговых пошлин на ввоз китайских сварных труб и профилей из нержавеющей стали на территорию Евразийского экономического союза, сообщается на портале ЕЭК. "Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принято решение о начале повторного антидемпингового расследования в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры в отношении сварных труб, трубок и профилей полых из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза", - говорится в уведомлении. Отмечается, что предприятиями-заявителями выступили такие компании, как ООО "Глобус-Сталь", АО "Синарский трубный завод" (входит в ТМК), ООО "Марчегалия Ру", ООО "Русинокс". Указывается, что такой импорт за период с 2022 по 2024 год увеличился в два раза, а с июля 2024 года по июнь 2025 года - вырос на 12%. "Вышеизложенное позволяет сделать вывод о возможности возобновления причинения ущерба отрасли экономики в случае прекращения действия антидемпинговой меры", - добавляется в уведомлении. Пошлины на ряд китайских сварных трубы и профилей из нержавеющей стали были введены в 2021 году в размере 14,62-17,28% от таможенной стоимости в зависимости от производителя. Срок действия антидемпинговой меры истекает 13 марта будущего года.
россия, евразийская экономическая комиссия
Энергетика, РОССИЯ, Евразийская экономическая комиссия
10:25 14.11.2025
 
ЕЭК рассмотрит возможность продления пошлин на сварные трубы из Китая

ЕЭК намерена продлить антидемпинговые пошлины на китайские трубы

© Фото : Евразийская экономическая комиссияЗдание ЕЭК
Здание ЕЭК - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Здание ЕЭК. Архивное фото
© Фото : Евразийская экономическая комиссия
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассмотрит возможность продления антидемпинговых пошлин на ввоз китайских сварных труб и профилей из нержавеющей стали на территорию Евразийского экономического союза, сообщается на портале ЕЭК.
"Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принято решение о начале повторного антидемпингового расследования в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры в отношении сварных труб, трубок и профилей полых из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза", - говорится в уведомлении.
Отмечается, что предприятиями-заявителями выступили такие компании, как ООО "Глобус-Сталь", АО "Синарский трубный завод" (входит в ТМК), ООО "Марчегалия Ру", ООО "Русинокс".
Указывается, что такой импорт за период с 2022 по 2024 год увеличился в два раза, а с июля 2024 года по июнь 2025 года - вырос на 12%.
"Вышеизложенное позволяет сделать вывод о возможности возобновления причинения ущерба отрасли экономики в случае прекращения действия антидемпинговой меры", - добавляется в уведомлении.
Пошлины на ряд китайских сварных трубы и профилей из нержавеющей стали были введены в 2021 году в размере 14,62-17,28% от таможенной стоимости в зависимости от производителя. Срок действия антидемпинговой меры истекает 13 марта будущего года.
Заправка автомобилей бензином на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Совет ЕЭК обнулил ставки ввозных пошлин для топлива до июня 2026 года
30 сентября, 10:28
 
