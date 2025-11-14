https://1prime.ru/20251114/eek--864530411.html

ЕЭК рассмотрит возможность продления пошлин на сварные трубы из Китая

2025-11-14T10:25+0300

энергетика

россия

евразийская экономическая комиссия

https://cdnn.1prime.ru/img/84182/92/841829271_0:121:1400:909_1920x0_80_0_0_79c461518f29951653523faacc21d439.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассмотрит возможность продления антидемпинговых пошлин на ввоз китайских сварных труб и профилей из нержавеющей стали на территорию Евразийского экономического союза, сообщается на портале ЕЭК. "Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принято решение о начале повторного антидемпингового расследования в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры в отношении сварных труб, трубок и профилей полых из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза", - говорится в уведомлении. Отмечается, что предприятиями-заявителями выступили такие компании, как ООО "Глобус-Сталь", АО "Синарский трубный завод" (входит в ТМК), ООО "Марчегалия Ру", ООО "Русинокс". Указывается, что такой импорт за период с 2022 по 2024 год увеличился в два раза, а с июля 2024 года по июнь 2025 года - вырос на 12%. "Вышеизложенное позволяет сделать вывод о возможности возобновления причинения ущерба отрасли экономики в случае прекращения действия антидемпинговой меры", - добавляется в уведомлении. Пошлины на ряд китайских сварных трубы и профилей из нержавеющей стали были введены в 2021 году в размере 14,62-17,28% от таможенной стоимости в зависимости от производителя. Срок действия антидемпинговой меры истекает 13 марта будущего года.

2025

россия, евразийская экономическая комиссия