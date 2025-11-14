Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о работе над законом о платформенной экономике - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251114/ekonomika-864527123.html
В Госдуме рассказали о работе над законом о платформенной экономике
В Госдуме рассказали о работе над законом о платформенной экономике - 14.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о работе над законом о платформенной экономике
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко рассказал РИА Новости о направлениях, по которым необходимо... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T08:16+0300
2025-11-14T08:17+0300
экономика
россия
финансы
рф
владимир путин
максим решетников
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко рассказал РИА Новости о направлениях, по которым необходимо доработать закон о платформенной экономике в РФ, одним из важнейших среди них является борьба с контрафактной продукцией на маркетплейсах. "Мы смотрим внимательно с точки зрения системы скидок и работы с селлерами, это раз. Второе, нам очень важно урегулировать тему до конца платформенной занятости и всего, что с этим связано", - ответил он в рамках Дня платформенной экономики на вопрос о том, какие аспекты закона о платформенной экономике необходимо доработать. "Также очень важная и больная тема – это контрафакция, контрафактная продукция или серые схемы какие-то. Надо за этим следить, и мы видим, что платформы на протяжении всего периода стараются над этим работать с точки зрения занятости, с точки зрения незаконных товаров", - подчеркнул Кравченко. Депутат добавил, что в призме внимания законодателей также находится вопрос взаимодействия банковского сектора с платформами. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. В конце сентября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщал, что российские цифровые платформы начнут применять закон о платформенной экономике раньше его вступления в силу - до 1 октября 2026 года. По его словам, это может произойти по двум сценариям: через добровольные практики платформ, или же правительство заранее выпустит нормативно-правовые акты и начнет их отрабатывать, несмотря на то что формальные сроки вступления будут отложены.
https://1prime.ru/20251111/novak-864411067.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, владимир путин, максим решетников, госдума
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Владимир Путин, Максим Решетников, Госдума
08:16 14.11.2025 (обновлено: 08:17 14.11.2025)
 
В Госдуме рассказали о работе над законом о платформенной экономике

Кравченко назвал направления для доработки закона о платформенной экономике

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Госдума. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко рассказал РИА Новости о направлениях, по которым необходимо доработать закон о платформенной экономике в РФ, одним из важнейших среди них является борьба с контрафактной продукцией на маркетплейсах.
"Мы смотрим внимательно с точки зрения системы скидок и работы с селлерами, это раз. Второе, нам очень важно урегулировать тему до конца платформенной занятости и всего, что с этим связано", - ответил он в рамках Дня платформенной экономики на вопрос о том, какие аспекты закона о платформенной экономике необходимо доработать.
"Также очень важная и больная тема – это контрафакция, контрафактная продукция или серые схемы какие-то. Надо за этим следить, и мы видим, что платформы на протяжении всего периода стараются над этим работать с точки зрения занятости, с точки зрения незаконных товаров", - подчеркнул Кравченко.
Депутат добавил, что в призме внимания законодателей также находится вопрос взаимодействия банковского сектора с платформами.
В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики.
В конце сентября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщал, что российские цифровые платформы начнут применять закон о платформенной экономике раньше его вступления в силу - до 1 октября 2026 года. По его словам, это может произойти по двум сценариям: через добровольные практики платформ, или же правительство заранее выпустит нормативно-правовые акты и начнет их отрабатывать, несмотря на то что формальные сроки вступления будут отложены.
Александр Новак
Российская экономика открыта к новым точкам роста, заявил Новак
11 ноября, 10:23
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФВладимир ПутинМаксим РешетниковГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала