https://1prime.ru/20251114/ekonomika-864546699.html

Рост ВВП России в третьем квартале замедлился до 0,6 процента

Рост ВВП России в третьем квартале замедлился до 0,6 процента - 14.11.2025, ПРАЙМ

Рост ВВП России в третьем квартале замедлился до 0,6 процента

Рост ВВП России в третьем квартале замедлился до 0,6% после роста на 1,1% во втором, следует из предварительной оценки Росстата. | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T19:13+0300

2025-11-14T19:13+0300

2025-11-14T19:13+0300

россия

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/83495/47/834954756_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_56be44559053d4d7e32d2d4fcf16c096.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Рост ВВП России в третьем квартале замедлился до 0,6% после роста на 1,1% во втором, следует из предварительной оценки Росстата. "Индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2025 года относительно соответствующего периода 2024 года по предварительной оценке составил 100,6%", - говорится в документе. Предварительная оценка статистического ведомства совпала с оценкой, которую в конце октября озвучило Минэкономразвития. В первом квартале текущего года экономика России выросла на 1,4%. По итогам года министерство экономического развития ждет рост ВВП на 1%.

https://1prime.ru/20251114/nabiullina-864528999.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат