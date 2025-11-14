Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рост ВВП России в третьем квартале замедлился до 0,6 процента - 14.11.2025, ПРАЙМ
Рост ВВП России в третьем квартале замедлился до 0,6 процента
Рост ВВП России в третьем квартале замедлился до 0,6 процента - 14.11.2025, ПРАЙМ
Рост ВВП России в третьем квартале замедлился до 0,6 процента
Рост ВВП России в третьем квартале замедлился до 0,6% после роста на 1,1% во втором, следует из предварительной оценки Росстата. | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T19:13+0300
2025-11-14T19:13+0300
россия
росстат
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Рост ВВП России в третьем квартале замедлился до 0,6% после роста на 1,1% во втором, следует из предварительной оценки Росстата. "Индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2025 года относительно соответствующего периода 2024 года по предварительной оценке составил 100,6%", - говорится в документе. Предварительная оценка статистического ведомства совпала с оценкой, которую в конце октября озвучило Минэкономразвития. В первом квартале текущего года экономика России выросла на 1,4%. По итогам года министерство экономического развития ждет рост ВВП на 1%.
2025
1920
1920
true
россия, росстат
РОССИЯ, Росстат
19:13 14.11.2025
 
Рост ВВП России в третьем квартале замедлился до 0,6 процента

Рост ВВП России в третьем квартале замедлился до 0,6% после роста на 1,1% во втором

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Рост ВВП России в третьем квартале замедлился до 0,6% после роста на 1,1% во втором, следует из предварительной оценки Росстата.
"Индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2025 года относительно соответствующего периода 2024 года по предварительной оценке составил 100,6%", - говорится в документе.
Предварительная оценка статистического ведомства совпала с оценкой, которую в конце октября озвучило Минэкономразвития.
В первом квартале текущего года экономика России выросла на 1,4%. По итогам года министерство экономического развития ждет рост ВВП на 1%.
Набиуллина оценила влияние плавающего валютного курса на экономику
Набиуллина оценила влияние плавающего валютного курса на экономику
Заголовок открываемого материала