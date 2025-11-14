Рост ВВП России в третьем квартале замедлился до 0,6 процента

https://1prime.ru/20251114/ekonomika-864546699.html
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Рост ВВП России в третьем квартале замедлился до 0,6% после роста на 1,1% во втором, следует из предварительной оценки Росстата. "Индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2025 года относительно соответствующего периода 2024 года по предварительной оценке составил 100,6%", - говорится в документе. Предварительная оценка статистического ведомства совпала с оценкой, которую в конце октября озвучило Минэкономразвития. В первом квартале текущего года экономика России выросла на 1,4%. По итогам года министерство экономического развития ждет рост ВВП на 1%.
