Курс юаня на Мосбирже подрос на три копейки
Курс юаня на Мосбирже подрос на три копейки - 14.11.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже подрос на три копейки
14.11.2025
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы снизился по отношению к юаню, как и за неделю, китайская валюта закрыла торги на отметке 11,38 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов подрос на 3 копейки, до 11,38 рубля. За неделю юань вырос на 6 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,29-11,45 рубля.
