Золото дешевеет более чем на два процента
2025-11-14T20:54+0300
2025-11-14T20:54+0300
2025-11-14T20:54+0300
рынок
мировая экономика
сша
дональд трамп
comex
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу вечером более чем на 2%, участники рынка считают менее вероятным дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США в декабре, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 20.13 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 93,61 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,23%, - до 4 100,89 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 3,88% - до 51,108 доллара за унцию. "Теперь мы считаем, что вероятность снижения ставки ФРС в декабре уменьшилась, и это ослабляет интерес к золоту и серебру", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика High Ridge Futures Дэвида Мегера (David Meger). В четверг утром американский президент Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня. Теперь инвесторы находятся в ожидании начала публикации американской официальной макростатистики. Пока же запланированные на четверг данные об инфляции в США, а также еженедельная статистика числа первичных заявок на пособие по безработице в стране еще не были обнародованы. Статистика может дать рынкам понимание относительно дальнейших шагов ФРС США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 52,1% опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне.
сша
