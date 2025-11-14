https://1prime.ru/20251114/ekonomika-864549470.html

Суд удовлетворил новый иск ГП к экс-владельцу ЮГК

Суд удовлетворил новый иск ГП к экс-владельцу ЮГК - 14.11.2025, ПРАЙМ

Суд удовлетворил новый иск ГП к экс-владельцу ЮГК

Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил новый иск Генпрокуратуры РФ к экс-владельцу "Южуралзолота" (ЮГК) Константину Струкову и еще восьми... | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T22:19+0300

2025-11-14T22:19+0300

2025-11-14T22:19+0300

бизнес

россия

рф

челябинская область

челябинск

югк

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя - ПРАЙМ. Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил новый иск Генпрокуратуры РФ к экс-владельцу "Южуралзолота" (ЮГК) Константину Струкову и еще восьми ответчикам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Суд иск удовлетворил", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в доход государства обращено имущество общей стоимостью 1,4 миллиарда рублей и денежные средства в размере 3,5 миллиарда рублей. Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости уточняли, что среди ответчиков - Струков и его дочери. ГП РФ в своем заявлении просит обратить в доход государства имущество стоимостью 1,4 миллиарда рублей и 3,5 миллиарда рублей денежных средств, утверждая, что они были получены коррупционным путем. Предварительное судебное заседание было назначено на 5 ноября, позже оно несколько раз откладывалось и очередное состоялось 14 ноября. Ранее Генпрокуратура РФ подавала иск в Пластский городской суд о взыскании ущерба природе на 3,9 миллиарда рублей. Среди ответчиков был заявлен экс-владелец "Управляющей компании ЮГК" Струков. Иск был объединен с другими исками о причинении вреда природе, поданными Магнитогорской природоохранной прокуратурой только к Струкову. Суд иск удовлетворил 14 октября. Прокуратура региона уточняла, что проверяла требования закона в сфере промышленной безопасности, природопользования на промплощадках ПАО "Южуралзолото группа компаний" в Пластовском районе (Светлинское месторождение), Верхнеуральском районе (месторождение Курасан), Еткульском районе (Березняковское месторождение). Установлено, что на промплощадке допущено развитие негативных процессов, повлекших прорыв дамбы и попадание неочищенных вод в реки Батуровка, Санарка, пруд на реке Санарка. В итоге земли сельхозназначения были загрязнены мышьяком на площади не менее 330 тысяч квадратных метров. В офисах ЮГК 2 июля сотрудники регионального УФСБ РФ провели обыски, как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Струкову, и еще десяти компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля данный иск удовлетворил.

https://1prime.ru/20251114/sovkombank--864534106.html

рф

челябинская область

челябинск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, челябинская область, челябинск, югк