https://1prime.ru/20251114/ekonomika-864549714.html
Роснедра выставили на торги месторождение урана в Забайкалье
Роснедра выставили на торги месторождение урана в Забайкалье - 14.11.2025, ПРАЙМ
Роснедра выставили на торги месторождение урана в Забайкалье
Роснедра выставили на аукцион месторождение Уртуйское в Забайкальском крае с запасами руды на уран и плавикового шпата, начальная цена составляет 562 миллиона... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T22:28+0300
2025-11-14T22:28+0300
2025-11-14T22:28+0300
бизнес
промышленность
роснедра
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_044a56e883f8989490038ed6b4f67dd6.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион месторождение Уртуйское в Забайкальском крае с запасами руды на уран и плавикового шпата, начальная цена составляет 562 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги". Заявки принимаются до 10 декабря, а сами торги намечены на 29 декабря. Лицензия предоставляется на 25 лет. Стартовый платеж составляет 561,869 миллиона рублей, а шаг аукциона - 56,187 миллиона рублей. Площадь участка составляет 2,12 квадратного километра. Балансовые запасы по категории С1 - 1,879 миллиона тонн плавикового шпата и 6,55 миллиона тонн руды, забалансовые запасы по категории С1 оцениваются в 66 тысяч тонн плавикового шпата и 351 тысячу тонн руды. Прогнозные ресурсы плавикового шпата по категории Р1 составляют 282,8 тысячи тонн, а руды - 960 тысяч тонн, урана - 6 552 тонны, а руды - 8,25 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20251028/razrabotka-864016963.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9560a177dbde1dbfd0a37b7a33cbcb84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, роснедра
Бизнес, Промышленность, Роснедра
Роснедра выставили на торги месторождение урана в Забайкалье
Роснедра выставили на торги месторождение урана за 562 млн руб в Забайкалье
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион месторождение Уртуйское в Забайкальском крае с запасами руды на уран и плавикового шпата, начальная цена составляет 562 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги".
Заявки принимаются до 10 декабря, а сами торги намечены на 29 декабря. Лицензия предоставляется на 25 лет. Стартовый платеж составляет 561,869 миллиона рублей, а шаг аукциона - 56,187 миллиона рублей.
Площадь участка составляет 2,12 квадратного километра. Балансовые запасы по категории С1 - 1,879 миллиона тонн плавикового шпата и 6,55 миллиона тонн руды, забалансовые запасы по категории С1 оцениваются в 66 тысяч тонн плавикового шпата и 351 тысячу тонн руды.
Прогнозные ресурсы плавикового шпата по категории Р1 составляют 282,8 тысячи тонн, а руды - 960 тысяч тонн, урана - 6 552 тонны, а руды - 8,25 миллиона тонн.
В Запорожской области начнут разработку месторождения марганца