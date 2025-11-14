https://1prime.ru/20251114/ekonomika-864549714.html

Роснедра выставили на торги месторождение урана в Забайкалье

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион месторождение Уртуйское в Забайкальском крае с запасами руды на уран и плавикового шпата, начальная цена составляет 562 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги". Заявки принимаются до 10 декабря, а сами торги намечены на 29 декабря. Лицензия предоставляется на 25 лет. Стартовый платеж составляет 561,869 миллиона рублей, а шаг аукциона - 56,187 миллиона рублей. Площадь участка составляет 2,12 квадратного километра. Балансовые запасы по категории С1 - 1,879 миллиона тонн плавикового шпата и 6,55 миллиона тонн руды, забалансовые запасы по категории С1 оцениваются в 66 тысяч тонн плавикового шпата и 351 тысячу тонн руды. Прогнозные ресурсы плавикового шпата по категории Р1 составляют 282,8 тысячи тонн, а руды - 960 тысяч тонн, урана - 6 552 тонны, а руды - 8,25 миллиона тонн.

