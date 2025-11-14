https://1prime.ru/20251114/ekonomika-864550741.html

Курсовая пружина "сжимается" в районе 11,5 рубля за юань на Мосбирже

2025-11-14T23:28+0300

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал консолидационные колебания, по итогам которых юань все же немного прибавил.На два дня снижения юаня к рублю пришлось три дня его повышения.Волатильность снизилась относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний за период сузился и составил 11,29-11,45 рубля за юань.Рубль в условиях неопределенной геополитики и вербальных интервенций по поводу денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ ловил сигналы для движения.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю сползли по индикатору RUSFARCNY с +0,34% годовых до +0,32%, а провел он ее в коридоре: +0,17%-(+0,32%) То есть, ставка по юаню уже шесть недель остается в положительной области.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю поднялся на 6 копеек до 11,38 рубля. Курс доллара за неделю снизился на 10 копеек до 81,13 рубля, а евро – вырос на 1,26 рубля, до 95,10 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю снизилась от 7,123 юаня до 7,100 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,129 юаня, что примерно на 0,4% выше курса форекса.Цена барреля марки Brent к концу недели поднялась до 5,22 тысячи рублей против 5,18 тысячи неделей ранее.Рубль консолидировалсяРубль начал неделю снижением против валюты КНР на Мосбирже, что корректировало курсовое движение недели предыдущей. При этом сильных движений не отмечалось – курс успокаивался после осенней волатильности.Поддержку курсу рубля оказали оценки ЦБ РФ о том, что чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами выросли в октябре на 68% против сентября, до 8,2 миллиарда долларов в эквиваленте.В то же время, баланс на рынке, видимо, сохраняется на фоне растущего спроса на валюту. Нетто-покупки валюты физлицами на биржевом и внебиржевом рынках выросли в октябре до 158,6 миллиарда рублей против 86,6 миллиарда в сентябре, также посчитал ЦБ РФ. Среднемесячный уровень покупок валюты физлицами с января по сентябрь 2025 года составил 84,4 миллиарда рублей. В октябре они покупали валюту для валютных депозитов, рассчитывая поймать "дно" по курсам и готовясь к возможному их росту, ожидаемому рынком.Совокупный спрос на валюту со стороны юридических лиц (без учета банков) в октябре также вырос по сравнению с сентябрем с 2,8 триллиона рублей до 3 триллионов рублей. В 2025 году среднемесячный показатель спроса от юрлиц составляет 2,5 триллиона рублей, оценил ЦБ.Что касается ДКП, то глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор должен был в 2023 году быстрее повышать ключевую ставку, чтобы не разогнать инфляцию. Кроме того, в прошлом году у Банка России была "некоторая ошибка" в коммуникациях. Тогда ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 16% и всем казалось, что она очень высокая."Коммуникация" была такая, что в основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, а не услышали, что, если будет снижаться инфляция", - отметила она. В итоге участники рынка активно брали кредиты под плавающие ставки в надежде на скорое их снижение, инфляция не замедлялась, и ключевую ставку пришлось поднять до 21%. Начало ее снижения отложилось до лета 2025-го.ПрогнозыЗавершение недели проходило под знаком консолидации с попыткой роста курсов инвалют к рублю. Участники торгов оценивали макроэкономические данные, которые сигнализировали о потенциальном давлении на рубль.Так, положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-сентябре 2025 года снизилось до 89,2 миллиарда долларов с 100,5 миллиарда годом ранее.По итогам января-октября 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 4,190 триллиона рублей (1,9% ВВП), что на 4,314 триллиона выше уровня аналогичного периода прошлого года, когда был зафиксирован профицит.В то же время, Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на рекордные 1,856 триллиона рублей, впервые в этом году предложив инвесторам бумаги с переменным купонным доходом. Это поддерживает рубль. Однако Минфин РФ заявил и о планах впервые разместить облигации федерального займа, номинированные в юанях, собрать заявки намерен 2 декабря,Приобретение облигаций и получение выплат по ним будет доступно в китайских юанях или в российских рублях по выбору инвестора. Таким образом, сохраняется неопределенность, как это событие скажется на курсе рубля. Скорее всего, юань пока останется в районе ключевой отметки 11,5 рубля на Мосбирже.

