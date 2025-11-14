https://1prime.ru/20251114/eks-glava-864521151.html

Экс-глава аппарата Пауэлла рассказал, когда начнутся переговоры по СНВ-3

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Предметные переговоры между Россией и США о новом соглашении на смену СНВ-3 должны начаться до 5 февраля, когда истекает действие договора о СНВ, и этим должны заниматься настоящие специалисты, заявил в интервью РИА Новости бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон. "Это должно произойти до того... По крайней мере, предметные переговоры с рабочими группами и так далее должны состояться до того", - сказал он. Уилкерсон признался, что он не уверен, знает ли президент США Дональд Трамп о том, как вести предметные переговоры с рабочими группами и экспертами. "Очевидно, что (глава МИД РФ Сергей - ред.) Лавров, его окружение и (президент РФ Владимир - ред.) Путин знают, как делать подобные вещи. Например, так, как мы привыкли делать во время холодной войны: вы выходите со всеми деталями... расставив все точки над "i", - отметил он. Уилкерсон подчеркнул, что к этому вопросу надо отнестись очень серьезно. "Нам нужно действительно обратиться к рабочим группам и людям, которые являются экспертами и знают, как заключать договоры, которые поддаются проверке, как заключать договоры, которые были бы выполнимы как минимум на 95%. Нам нужны такие люди", - заключил он. Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

