"У Украины есть шанс". В США раскрыли, на что рассчитывает Запад
2025-11-14T02:16+0300
2025-11-14T02:18+0300
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Европейская пресса распространяет ложные сведения, будто Украина может одержать победу над Россией, чтобы оправдать перед своими гражданами рост производства военной техники в ЕС, заявил американский экономист, профессор из Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала."Все массовые европейские СМИ говорят, что у Украины есть шанс победить Россию, а сейчас она просто ведет бой, который зашел в тупик. &lt;…&gt; Но украинский конфликт, по сути, закончен. Украина его полностью проиграла. И проблема для промышленных экономик Европы, согласно (канцлеру Германии Фридриху. — Прим. ред.) Мерцу, заключается в следующем: если конфликт на Украине проигран, то для чего мы будем производить все наше оружие? Кто его будет покупать?" — пояснил профессор.Хадсон также отметил, что государства НАТО нуждаются в мнимой военной угрозе, чтобы продолжать выпуск вооружений и поддерживать занятость, что, по его словам, сегодня служит основой их экономик.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военного присутствия блока в Европе. В МИД заявляли о готовности к диалогу с Североатлантическим альянсом при условии равноправия и отказа от политики милитаризации региона.
© РИА Новости . Стрингер
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Европейская пресса распространяет ложные сведения, будто Украина может одержать победу над Россией, чтобы оправдать перед своими гражданами рост производства военной техники в ЕС, заявил американский экономист, профессор из Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.
"Все массовые европейские СМИ говорят, что у Украины есть шанс победить Россию, а сейчас она просто ведет бой, который зашел в тупик. <…> Но украинский конфликт, по сути, закончен. Украина его полностью проиграла. И проблема для промышленных экономик Европы, согласно (канцлеру Германии Фридриху. — Прим. ред.) Мерцу, заключается в следующем: если конфликт на Украине проигран, то для чего мы будем производить все наше оружие? Кто его будет покупать?" — пояснил профессор.
Хадсон также отметил, что государства НАТО нуждаются в мнимой военной угрозе, чтобы продолжать выпуск вооружений и поддерживать занятость, что, по его словам, сегодня служит основой их экономик.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военного присутствия блока в Европе. В МИД заявляли о готовности к диалогу с Североатлантическим альянсом при условии равноправия и отказа от политики милитаризации региона.
Заголовок открываемого материала