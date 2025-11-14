https://1prime.ru/20251114/es-864523731.html
На Западе раскрыли, как хотят окончательно растоптать Украину
На Западе раскрыли, как хотят окончательно растоптать Украину - 14.11.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, как хотят окончательно растоптать Украину
Финансовая поддержка, поступающая от Евросоюза в адрес Киева, лишь усугубляет утрату Украиной своего суверенитета, утверждает The European Conservative. | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T04:57+0300
2025-11-14T04:57+0300
2025-11-14T04:58+0300
политика
ес
ек
урсула фон дер ляйен
украина
киев
москва
мид рф
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Финансовая поддержка, поступающая от Евросоюза в адрес Киева, лишь усугубляет утрату Украиной своего суверенитета, утверждает The European Conservative."Любая будущая помощь приводит к увеличению долга и еще большей потере экономической автономии для Украины. Выплаты будут зависеть от гипотетических военных репараций от Москвы, что является политически невыполнимым условием", — заявлено в статье.Авторы материала подчеркивают, что усилия Брюсселя по укреплению независимости Украины имеют обратный эффект: Киев становится еще более зависимым от внешних решений и теряет шанс на восстановление своей экономики своими силами. При этом в статье выражается мнение, что 140 миллиардов евро, которые глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает Украине, на самом деле лишь увеличат долг Киева и повысят финансовую нагрузку для самой Европы.Европейская комиссия стремится достичь согласия стран Евросоюза на использование российских замороженных активов в размере 140 миллиардов евро для нужд Киева в виде специального "репарационного кредита". Украина должна будет вернуть это кредит после окончания конфликта, если Москва выплатит ей репарации. Бельгия выступает против этой схемы из-за потенциальных юридических последствий.Официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 ноября заявила, что в Бельгии осознают незаконность идеи "репарационного кредита" для Украины за счет российских активов и ожидают ответных шагов со стороны Москвы.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили значительную часть валютных резервов России, оцениваемую приблизительно в 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, главным образом в бельгийской компании Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://1prime.ru/20251111/aktivy-864436680.html
украина
киев
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_8ace646e169b39380fa4a174085c199e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, ек, урсула фон дер ляйен, украина, киев, москва, мид рф, мария захарова
Политика, ЕС, ЕК, Урсула фон дер Ляйен, УКРАИНА, Киев, МОСКВА, МИД РФ, Мария Захарова
На Западе раскрыли, как хотят окончательно растоптать Украину
TEC: из-за помощи Евросоюза Украина все больше теряет свой суверенитет
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ.
Финансовая поддержка, поступающая от Евросоюза в адрес Киева, лишь усугубляет утрату Украиной своего суверенитета, утверждает The European Conservative
.
"Любая будущая помощь приводит к увеличению долга и еще большей потере экономической автономии для Украины. Выплаты будут зависеть от гипотетических военных репараций от Москвы, что является политически невыполнимым условием", — заявлено в статье.
Авторы материала подчеркивают, что усилия Брюсселя по укреплению независимости Украины имеют обратный эффект: Киев становится еще более зависимым от внешних решений и теряет шанс на восстановление своей экономики своими силами. При этом в статье выражается мнение, что 140 миллиардов евро, которые глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает Украине, на самом деле лишь увеличат долг Киева и повысят финансовую нагрузку для самой Европы.
Европейская комиссия стремится достичь согласия стран Евросоюза на использование российских замороженных активов в размере 140 миллиардов евро для нужд Киева в виде специального "репарационного кредита". Украина должна будет вернуть это кредит после окончания конфликта, если Москва выплатит ей репарации. Бельгия выступает против этой схемы из-за потенциальных юридических последствий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 ноября заявила, что в Бельгии осознают незаконность идеи "репарационного кредита" для Украины за счет российских активов и ожидают ответных шагов со стороны Москвы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили значительную часть валютных резервов России, оцениваемую приблизительно в 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, главным образом в бельгийской компании Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
На Западе раскрыли новую схему ЕС по захвату российских активов