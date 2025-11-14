https://1prime.ru/20251114/es-864523731.html

На Западе раскрыли, как хотят окончательно растоптать Украину

Финансовая поддержка, поступающая от Евросоюза в адрес Киева, лишь усугубляет утрату Украиной своего суверенитета, утверждает The European Conservative. | 14.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Финансовая поддержка, поступающая от Евросоюза в адрес Киева, лишь усугубляет утрату Украиной своего суверенитета, утверждает The European Conservative."Любая будущая помощь приводит к увеличению долга и еще большей потере экономической автономии для Украины. Выплаты будут зависеть от гипотетических военных репараций от Москвы, что является политически невыполнимым условием", — заявлено в статье.Авторы материала подчеркивают, что усилия Брюсселя по укреплению независимости Украины имеют обратный эффект: Киев становится еще более зависимым от внешних решений и теряет шанс на восстановление своей экономики своими силами. При этом в статье выражается мнение, что 140 миллиардов евро, которые глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает Украине, на самом деле лишь увеличат долг Киева и повысят финансовую нагрузку для самой Европы.Европейская комиссия стремится достичь согласия стран Евросоюза на использование российских замороженных активов в размере 140 миллиардов евро для нужд Киева в виде специального "репарационного кредита". Украина должна будет вернуть это кредит после окончания конфликта, если Москва выплатит ей репарации. Бельгия выступает против этой схемы из-за потенциальных юридических последствий.Официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 ноября заявила, что в Бельгии осознают незаконность идеи "репарационного кредита" для Украины за счет российских активов и ожидают ответных шагов со стороны Москвы.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили значительную часть валютных резервов России, оцениваемую приблизительно в 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, главным образом в бельгийской компании Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

