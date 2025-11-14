https://1prime.ru/20251114/es-864548885.html

Фицо отверг план ЕС по Украине на 140 миллиардов евро

Фицо отверг план ЕС по Украине на 140 миллиардов евро - 14.11.2025

Фицо отверг план ЕС по Украине на 140 миллиардов евро

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никогда не согласится с планом Европейского союза на 140 миллиардов евро для Киева, поскольку это продлит... | 14.11.2025, ПРАЙМ

БРАТИСЛАВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никогда не согласится с планом Европейского союза на 140 миллиардов евро для Киева, поскольку это продлит конфликт еще на два года. В начале ноября Фицо заявил, что пока он занимает пост главы правительства, республика не поддержит идею Европейского союза использовать активы России для покрытия военных расходов Украины. "Никогда, никогда не соглашусь со 140 миллиардами (евро) на Украину, потому что это еще два года убийств", - сказал Фицо в ходе беседы с учащимися средней школы в словацком городе Попрад, видеозапись дискуссии опубликована на Youtube-канале его партии в пятницу. Он отметил, что Европейский союз работает над планом по покрытию в 2026-2027 годах военных расходов Украины. "Отвергаю участие Словакии в любой финансовой или другой схеме, которая даст Украине на следующие два года 140 миллиардов евро на войну. Я не хочу войну, я хочу ее закончить", - заключил Фицо. В конце октября Фицо заявил, что план Европейского союза по использованию активов РФ для Украины может провалиться, поскольку ему сопутствуют серьезные риски, среди которых ответные меры РФ, нарушение международного права и иски с российской стороны. Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

