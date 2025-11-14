Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо отверг план ЕС по Украине на 140 миллиардов евро - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251114/es-864548885.html
Фицо отверг план ЕС по Украине на 140 миллиардов евро
Фицо отверг план ЕС по Украине на 140 миллиардов евро - 14.11.2025, ПРАЙМ
Фицо отверг план ЕС по Украине на 140 миллиардов евро
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никогда не согласится с планом Европейского союза на 140 миллиардов евро для Киева, поскольку это продлит... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T21:40+0300
2025-11-14T22:12+0300
мировая экономика
украина
рф
словакия
роберт фицо
урсула фон дер ляйен
мария захарова
ес
мид рф
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_0ad116b7f4fa868bc2fac31affb62b46.jpg
БРАТИСЛАВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никогда не согласится с планом Европейского союза на 140 миллиардов евро для Киева, поскольку это продлит конфликт еще на два года. В начале ноября Фицо заявил, что пока он занимает пост главы правительства, республика не поддержит идею Европейского союза использовать активы России для покрытия военных расходов Украины. "Никогда, никогда не соглашусь со 140 миллиардами (евро) на Украину, потому что это еще два года убийств", - сказал Фицо в ходе беседы с учащимися средней школы в словацком городе Попрад, видеозапись дискуссии опубликована на Youtube-канале его партии в пятницу. Он отметил, что Европейский союз работает над планом по покрытию в 2026-2027 годах военных расходов Украины. "Отвергаю участие Словакии в любой финансовой или другой схеме, которая даст Украине на следующие два года 140 миллиардов евро на войну. Я не хочу войну, я хочу ее закончить", - заключил Фицо. В конце октября Фицо заявил, что план Европейского союза по использованию активов РФ для Украины может провалиться, поскольку ему сопутствуют серьезные риски, среди которых ответные меры РФ, нарушение международного права и иски с российской стороны. Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://1prime.ru/20251114/ukraina-864526298.html
https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864532506.html
украина
рф
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_2f0b0b48c17782217f95a7a3a0828056.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, рф, словакия, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, мария захарова, ес, мид рф, euroclear
Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ, Euroclear
21:40 14.11.2025 (обновлено: 22:12 14.11.2025)
 
Фицо отверг план ЕС по Украине на 140 миллиардов евро

Фицо заявил, что никогда не поддержит план ЕС на 140 млрд евро для Украины

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никогда не согласится с планом Европейского союза на 140 миллиардов евро для Киева, поскольку это продлит конфликт еще на два года.
В начале ноября Фицо заявил, что пока он занимает пост главы правительства, республика не поддержит идею Европейского союза использовать активы России для покрытия военных расходов Украины.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
"Ждет улучшение". На Западе сообщили, что должно случиться на Украине
07:54
"Никогда, никогда не соглашусь со 140 миллиардами (евро) на Украину, потому что это еще два года убийств", - сказал Фицо в ходе беседы с учащимися средней школы в словацком городе Попрад, видеозапись дискуссии опубликована на Youtube-канале его партии в пятницу.
Он отметил, что Европейский союз работает над планом по покрытию в 2026-2027 годах военных расходов Украины.
"Отвергаю участие Словакии в любой финансовой или другой схеме, которая даст Украине на следующие два года 140 миллиардов евро на войну. Я не хочу войну, я хочу ее закончить", - заключил Фицо.
В конце октября Фицо заявил, что план Европейского союза по использованию активов РФ для Украины может провалиться, поскольку ему сопутствуют серьезные риски, среди которых ответные меры РФ, нарушение международного права и иски с российской стороны.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
В США жестко обрушились на Зеленского из-за скандала на Украине
11:09
 
Мировая экономикаУКРАИНАРФСЛОВАКИЯРоберт ФицоУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваЕСМИД РФEuroclear
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала