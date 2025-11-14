Годовая инфляция в Испании в октябре выросла

https://1prime.ru/20251114/es-864549119.html

МАДРИД, 14 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Испании выросла в октябре до 3,1% в, что на одну десятую процентного пункта выше показателя сентября, свидетельствуют распространенные в пятницу данные национального института статистики (INE). "Годовой индекс потребительских цен в октябре составил 3,1%, что на одну десятую процентного пункта выше уровня предыдущего месяца", - говорится в пресс-релизе института. Это стало самым высоким показателем с июня 2024 года, когда инфляция достигла 3,4%. По информации института, рост обусловлен подорожанием электроэнергии, а также увеличением цен на авиаперевозки и железнодорожный транспорт. Частично этот эффект был сглажен более сдержанными ценами на топливо и туристические пакеты по сравнению с октябрём прошлого года. При этом, инфляция остается ниже уровней октября 2023 года (3,5%) и значительно ниже инфляции октября 2022 года (7,3%), когда рост цен ускорился после начала конфликта на Украине. Цены на продукты питания в целом остались "относительно стабильными". Они выросли на 2,4% по сравнению с октябрем 2024 года. Рост цен на фрукты, яйца и оливковое масло был компенсирован снижением стоимости овощей, хлеба и молочной продукции. Особенно заметно, по данным INE, подорожали яйца - на 22% с начала года, что власти связывают с распространением птичьего гриппа. По итогам июля 2022 годовая инфляция в королевстве ускорилась до 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.

