Evraz Steel Building расскажет рынку, как создают настоящую сталь

14.11.2025

Evraz Steel Building расскажет рынку, как создают настоящую сталь

Evraz Steel Building – инжиниринговая компания, специализирующаяся на полном цикле управления проектированием, производством и поставкой металлоконструкций (МК)

МОСКВА, 14 ноя- ПРАЙМ. Evraz Steel Building – инжиниринговая компания, специализирующаяся на полном цикле управления проектированием, производством и поставкой металлоконструкций (МК) на стороне клиента. Участники отрасли и партнеры компании могут оценить полную цепочку производства стального проката в туре на горно-обогатительный и металлургический комбинаты ЕВРАЗа на Урале.Как это происходит и что могут увидеть участники поездки, читайте в материале "Прайм".Увидеть глазами, потрогать рукамиПромышленный туризм - вид активного отдыха, включающий экскурсии на действующие промышленные объекты, такие как заводы, фабрики, карьеры и шахты, только набирает популярность.На данный момент компания сосредоточена на организации поездки представителей заводов-партнеров на "ЕВРАЗ НТМК" и Качканарский ГОК. Участники тура могут пройти путь от руды до высококачественного проката. Они своими глазами видят, как и из чего появляется сталь, как она превращается в швеллер, угол, рельсы, что такое двутавр и как он получается, что такое класс прочности и каковы возможности для дальнейшего использования. И, конечно, все это можно потрогать руками.В состав группы входят представители всех профессий, которые работают с металлопрокатом на разных этапах.Это, прежде всего, проектировщики, которые выбирают, какие заложить конструкции - сварные или с применением прокатного двутавра НТМК. Видеть, как создается материал, который в дальнейшем закладывается в проекты, крайне важно.В свою очередь, представители заводов металлоконструкций наглядно оценивают геометрию и возможность приспособить балку под свои требования.Производитель краски смотрит на поверхность, ее качество, как будет наноситься и лежать покрытие.Производители станков изучают возможные колебания и допуски по длине и толщине балок. Им становится ясно, как учесть это в настройках оборудования и программного обеспечения, чтобы оно работало с российским прокатом качественно и продуктивно.Таким образом, все участники получают наглядное представление о том, как рождается двутавр и как можно использовать его преимущества."Мы считаем важным показать партнерам весь путь создания металлопроката, используемого заводами в конструкциях, от добычи руды до готового продукта. Тем самым вызвав еще больше доверия к продукции "ЕВРАЗ НТМК" у конечных потребителей", - отметила руководитель направления внешних коммуникаций Evraz Steel Building Екатерина Самарина.Балка особой прочностиДвутавровые балки, которые Evraz Steel Building использует для своих проектов, производят на комбинате "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле. Это крупнейший в России производитель горячекатных двутавров, а также единственный в стране производитель балок из сталей высокой прочности.В настоящее время НТМК изготавливает более 300 видов балок, которые широко используются в паркингах, ФОКах, школах, жилых домах и т.д. Их высота от 150 до 725 миллиметров. Только за последние пять лет появилось 48 новых профилей, а за последний год –несколько больших и тяжелых, разработанных под индивидуальные потребности заказчиков.Продукцию предприятия используют не только для стройки. Например, двутавры применяются при изготовлении автоприцепов.Доля балки в проектах компании составляет более 40%, тогда как у остального рынка – не более 30%. При этом в решениях Evraz Steel Building соблюдается баланс между оптимизацией металлоемкости, трудоемкости изготовления и монтажа, а также эффективным подбором сортамента.Таким образом, компания создает уникальные инжиниринговые решения, повышающие эффективность, снижающие риски и гарантирующие точность реализации даже самых сложных проектов, таких , как Новочеркасская ГРЭС, Выставочный комплекс Тимирязевской Академии, стадион "Торпедо" и др.Рекордный выпускБлагодаря информированию отраслевого сообщества о преимуществах применения сортамента "ЕВРАЗ НТМК", в том числе прокатного двутавра, происходит увеличение рыночного спроса в сфере стального строительства. Что в том числе способствовало достижению рекордных показателей – выпуск балки в 2024 году превысил 1 миллион тонн."В "ЕВРАЗЕ" была проведена большая работа, которая и обеспечила спрос на рынке. Комбинат сделал все, чтобы произвести заказанный прокат. С помощью нашего умного склада мы в короткие сроки создали обширную базу востребованных сортов готовой продукции. А отлаженный сервис организовал сделки и отгрузки максимально быстро", - рассказал агентству "Прайм" операционный директор предприятия Константин Миронов.Большой вклад в это внесла "ЕВРАЗ Торговая компания", которая занималась развитием рыночного спроса на двутавр. Фактически она формирует новые тенденции в строительстве. Многие застройщики уходят от железобетона в сторону металлопроката. Это более выгодное, надежное и долгосрочное решение. Рынок понял, что и как можно строить из балки, поэтому спрос стабильно растет.Для того, чтобы поддерживать спрос, Evraz Steel Building постоянно совершенствует качество своих проектов, разрабатывает новые инженерные решения, которые отвечают потребностям заказчика. Все это формирует отношение потребителей и позволяет продукции НТМК сохранять прочные позиции на рынке.

