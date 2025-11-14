https://1prime.ru/20251114/fns-864521030.html

ФНС рассказала, из-за чего могли измениться суммы в налоговых уведомлениях

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Суммы имущественных налогов в уведомлениях, полученных российскими налогоплательщиками в текущем году, могли измениться по сравнению с предыдущим периодом из-за обновленной кадастровой оценки недвижимости, появления новых объектов налогообложения, применения льгот, либо изменения перечня роскошных транспортных средств, следует из материалов ФНС, с которыми ознакомилось РИА Новости. "На изменение размера налоговых начислений за 2024 год повлияли: применение в качестве налоговой базы новых результатов государственной кадастровой оценки объектов капстроительства за 2023 год, вступивших в силу 01.01.2024; прекращение действия с 2024 года моратория на применение новых (измененных в большую сторону) результатов государственной кадастровой оценки земель 2022 года", - говорится в материалах ведомства. Земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, которая регулярно пересматривается. Узнать новую кадастровую стоимость своего участка можно из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), она предоставляется бесплатно на сайте Росреестра или в МФЦ. С другой стороны, уменьшение начисленных сумм налогов может быть связано с применением налоговых льгот. Эти льготы могут отличаться в разных регионах, они предусмотрены, в частности, для пенсионеров, инвалидов, участников СВО и членов их семей. Транспортный налог мог вырасти: если принадлежащий налогоплательщику автомобиль попал в перечень роскошных автомобилей, который ежегодно утверждает Минпромторг России. Налог по таким автомобилям исчисляется с повышающим коэффициентом. В этот перечень в 2024 году входили 517 марок и моделей транспортных средств, а годом ранее их было 449. Среди причин увеличения суммы к уплате также названо "вовлечение в налоговый оборот ранее незарегистрированных объектов недвижимости". Собственники недвижимости, земельных участков и транспортных средств в России получили около 40 миллионов уведомлений об уплате имущественных налогов за 2024 год. Срок уплаты налогов по этим уведомлениям истекает 1 декабря для всех налогоплательщиков, кроме жителей отдельных пострадавших территорий Курской области, для которых срок уплаты продлен на 12 месяцев. Если сумма начисленных налогоплательщику налогов за 2024 год оказалась меньше 300 рублей, или на его едином налогом счете (ЕНС) есть переплата, которая превышает его обязательства, налоговое уведомление он не получит. ФНС также не рассылает уведомления налогоплательщикам, которые пользуются льготой, полностью освобождающей их от уплаты налогов.

