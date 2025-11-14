https://1prime.ru/20251114/fsb--864527302.html
ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного чиновника в Москве
2025-11-14T08:19+0300
2025-11-14T08:19+0300
2025-11-14T08:19+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592994_0:5:1501:849_1920x0_80_0_0_62dabd385543d614388e50b4f65c6840.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. ФСБ России сообщила, что предотвратила планировавшееся спецслужбами Украины убийство одного из высших должностных лиц РФ на Троекуровском кладбище в Москве. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении.
