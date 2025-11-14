https://1prime.ru/20251114/fsb-864527447.html

Стали известны подробности дела о подготовке теракта по заказу Украины

Стали известны подробности дела о подготовке теракта по заказу Украины - 14.11.2025, ПРАЙМ

Стали известны подробности дела о подготовке теракта по заказу Украины

Для подготовки предотвращенного убийства на Троекуровском кладбище в Москве государственного деятеля РФ спецслужбы Украины завербовали четырех человек, в том... | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T08:20+0300

2025-11-14T08:20+0300

2025-11-14T08:20+0300

происшествия

россия

общество

москва

украина

рф

фсб

telegram

whatsapp

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592768_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fdbef5295fae80d9a9c2ec0b9cb19573.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Для подготовки предотвращенного убийства на Троекуровском кладбище в Москве государственного деятеля РФ спецслужбы Украины завербовали четырех человек, в том числе мигранта из Центральной Азии, сообщила ФСБ России. ФСБ сообщила, что предотвратила планировавшееся спецслужбам Украины убийство одного из высших должностных лиц РФ при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве. "Установлено, что для подготовки совершения убийства государственного деятеля украинские спецслужбы использовали завербованных нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан Российской Федерации, задержанных в г. Москве, а также проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина Курбановича, 1979 г.р., разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия", - говорится в сообщении. Спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба России, указывает ФСБ. Российская спецслужба вновь предупредила, что сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией недопустимо. "Для лиц, совершивших подобные преступления, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы", - отмечает ФСБ.

https://1prime.ru/20251114/fsb--864527302.html

москва

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, украина, рф, фсб, telegram, whatsapp