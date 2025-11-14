https://1prime.ru/20251114/fsb-864527447.html
Стали известны подробности дела о подготовке теракта по заказу Украины
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Для подготовки предотвращенного убийства на Троекуровском кладбище в Москве государственного деятеля РФ спецслужбы Украины завербовали четырех человек, в том числе мигранта из Центральной Азии, сообщила ФСБ России. ФСБ сообщила, что предотвратила планировавшееся спецслужбам Украины убийство одного из высших должностных лиц РФ при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве. "Установлено, что для подготовки совершения убийства государственного деятеля украинские спецслужбы использовали завербованных нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан Российской Федерации, задержанных в г. Москве, а также проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина Курбановича, 1979 г.р., разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия", - говорится в сообщении. Спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба России, указывает ФСБ. Российская спецслужба вновь предупредила, что сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией недопустимо. "Для лиц, совершивших подобные преступления, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы", - отмечает ФСБ.
