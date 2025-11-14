Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.11.2025
В ГД внесли проект о прекращении оказания услуг связи по запросу ФСБ
2025-11-14T15:50+0300
2025-11-14T15:50+0300
россия
технологии
бизнес
рф
госдума
фсб
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект об обязанности операторов прекращать оказание услуг связи при поступлении запроса от ФСБ, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона... предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, в целях защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства", - сказано в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением требований органов федеральной службы безопасности.
рф
россия, технологии, бизнес, рф, госдума, фсб
РОССИЯ, Технологии, Бизнес, РФ, Госдума, ФСБ
15:50 14.11.2025
 
В ГД внесли проект о прекращении оказания услуг связи по запросу ФСБ

В ГД внесли проект о прекращении операторами оказания услуг связи по запросу ФСБ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект об обязанности операторов прекращать оказание услуг связи при поступлении запроса от ФСБ, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона... предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, в целях защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением требований органов федеральной службы безопасности.
