https://1prime.ru/20251114/fsb-864539487.html
В ГД внесли проект о прекращении оказания услуг связи по запросу ФСБ
В ГД внесли проект о прекращении оказания услуг связи по запросу ФСБ - 14.11.2025, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о прекращении оказания услуг связи по запросу ФСБ
Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект об обязанности операторов прекращать оказание услуг связи при поступлении запроса от ФСБ, соответствующий проект размещен... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T15:50+0300
2025-11-14T15:50+0300
2025-11-14T15:50+0300
россия
технологии
бизнес
рф
госдума
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680013_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eee777d9cd9b14bbe71503291c04f029.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект об обязанности операторов прекращать оказание услуг связи при поступлении запроса от ФСБ, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона... предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, в целях защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства", - сказано в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением требований органов федеральной службы безопасности.
https://1prime.ru/20251114/peskov-864535590.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680013_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5ddd548a840ec674bcd071410303ba4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, бизнес, рф, госдума, фсб
РОССИЯ, Технологии, Бизнес, РФ, Госдума, ФСБ
В ГД внесли проект о прекращении оказания услуг связи по запросу ФСБ
В ГД внесли проект о прекращении операторами оказания услуг связи по запросу ФСБ
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект об обязанности операторов прекращать оказание услуг связи при поступлении запроса от ФСБ, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона... предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, в целях защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением требований органов федеральной службы безопасности.
В Кремле оценили систему охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа