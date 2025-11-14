https://1prime.ru/20251114/fsb-864539487.html

В ГД внесли проект о прекращении оказания услуг связи по запросу ФСБ

В ГД внесли проект о прекращении оказания услуг связи по запросу ФСБ

2025-11-14T15:50+0300

россия

технологии

бизнес

рф

госдума

фсб

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект об обязанности операторов прекращать оказание услуг связи при поступлении запроса от ФСБ, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона... предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, в целях защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства", - сказано в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением требований органов федеральной службы безопасности.

рф

2025

