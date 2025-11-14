https://1prime.ru/20251114/gaz--864538223.html

Цены на газ в Европе опустились до минимума за 17 месяцев

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на лондонской бирже ICE накануне опустились до минимума за 17 месяцев, до этого ниже они были в июне прошлого года, выяснило РИА Новости. Стоимость декабрьских (ближайших) фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) на торгах в четверг составила 364,3 доллара за тысячу кубометров. В последний раз ниже этой отметки котировки опускались 10 июня 2024 года. Тогда минимальная стоимость ближайшего фьючерса составляла 359,7 доллара. "Цены на газ в Европе продолжили снижение в ходе торгов в четверг. Настроения на рынке остаются медвежьими. Низкий спрос и высокие объемы поставок СПГ являются основными причинами того, что фьючерсы в настоящее время находятся на самом низком уровне за полтора года", – отметили эксперты Mind Energy. Сейчас рынок демонстрирует восстановление, но рост ограничен текущими фундаментальными факторами, добавили они. Так, фьючерсы на торгах в пятницу снова дорожают - по данным на 14.36 мск котировки растут на 1,5% от расчетной цены предыдущего торгового дня, достигнув 371,5 доллара за тысячу кубометров. Опрошенные РИА Новости эксперты прогнозировали, что в следующем году биржевые цены на газ в Европе снизятся после ввода в строй новых мощностей сжижения природного газа в США и Катаре. При этом они не исключали аномальных сценариев на европейском рынке газа. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

