Нидерланды значительно нарастили закупки российского газа

2025-11-14T14:39+0300
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Венгрия в сентябре стала основным среди стран Евросоюза покупателем газа из России, а сильнее всего импорт нарастили Нидерланды - почти втрое, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Венгрия в сентябре незначительно увеличила закупки российского газа - до 232,2 миллиона евро с 230,6 миллиона месяцем ранее. Это стало максимальным значением с мая текущего года и позволило венгерским компаниям вернуть статус крупнейшего в объединении импортера газа из России. В то же время Франция, которая в августе была главным покупателем российского газа, наоборот, снизила импорт на четверть - до 183,4 миллиона евро, став второй. Тройку лидеров замкнули Нидерланды, чьи закупки подскочили в 2,7 раза, достигнув 99,3 миллиона евро. Заметно увеличили импорт Греция - на 9,2%, до 84,2 миллиона евро, а также Италия - на четверть, до 34,3 миллиона. Самая существенная просадка интереса к российскому газу была у Бельгии, чей импорт просел до 36 миллионов евро с 138,8 миллиона месяцем ранее.
