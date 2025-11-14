https://1prime.ru/20251114/gd-864519406.html

В ГД внесут законопроекты о маркировке видео, созданных с помощью ИИ

В ГД внесут законопроекты о маркировке видео, созданных с помощью ИИ - 14.11.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут законопроекты о маркировке видео, созданных с помощью ИИ

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента пакет законопроектов, которые направлены на регулирование использования технологий искусственного интеллекта при... | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T00:16+0300

2025-11-14T00:16+0300

2025-11-14T00:16+0300

технологии

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864519406.jpg?1763068586

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента пакет законопроектов, которые направлены на регулирование использования технологий искусственного интеллекта при создании видеоконтента, в частности, предлагается ввести обязательную маркировку видео, созданных с помощью ИИ, документы имеются в распоряжении РИА Новости. Автором инициатив стал депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). "Проект закона предлагает внести изменения в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", включив определения синтетического видеоматериала, маркировки и владельца видеохостинга", - сообщается в пояснительной записке к одному из проектов. Первым законопроектом предлагается установить обязательную маркировку видеоматериалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта. Маркировка, согласно проекту, должна включать в себя два элемента: видимое обозначение, отображаемое при просмотре видео, а также машиночитаемую метку в метаданных, содержащую сведения о применении ИИ, дате и владельце ресурса. Такой подход, по мнению авторов, обеспечит прозрачность, поможет пользователям отличать реальные видеоматериалы от синтетических и предотвратит распространение дезинформации и дипфейков. Вторым законопроектом дополняется КоАП новой статьей, устанавливающей ответственность за нарушение требований к маркировке синтетических видеоматериалов. Для граждан предусматривается штраф от 10 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей. "Маркировка - это не ограничение свободы, а защита пользователей от обмана. Сегодня искусственный интеллект способен создавать визуальные образы, неотличимые от реальности. Без маркировки это превращается в инструмент манипуляции и подмены фактов. Мы предлагаем ввести простое и понятное правило - любая генерация с помощью ИИ должна быть обозначена. Это вопрос доверия, безопасности и ответственности перед обществом", - сказал Гусев РИА Новости.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии