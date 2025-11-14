https://1prime.ru/20251114/gd-864522890.html
В ГД внесут проект о базовой ставке зарплаты медработников
В ГД внесут проект о базовой ставке зарплаты медработников - 14.11.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о базовой ставке зарплаты медработников
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесут в палату парламента законопроект об установлении базовой ставки зарплаты... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T04:20+0300
2025-11-14T04:20+0300
2025-11-14T04:20+0300
экономика
общество
рф
геннадий зюганов
кпрф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864522890.jpg?1763083249
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесут в палату парламента законопроект об установлении базовой ставки зарплаты медицинских работников в размере не менее трех МРОТ, установленного в регионе, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в статью 350 Трудового кодекса РФ (Некоторые особенности регулирования труда медицинских работников).
"Проектом федерального закона предлагается внедрить правовую норму, в соответствии с которой базовая ставка заработной платы медицинских работников не может быть ниже трехкратного минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ), установленного в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены и действуют медицинские и образовательные организации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что целью законопроекта является установление справедливого уровня заработной платы медицинских работников.
Зюганов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что инициатива направлена на восстановление социальной справедливости и повышение престижа профессии врача.
"В условиях проведения специальной военной операции и возросшей нагрузки на систему здравоохранения партия считает своим долгом обеспечить медикам достойную оплату труда, необходимую для сохранения кадрового потенциала и стабильности отрасли", - считает лидер КПРФ.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, геннадий зюганов, кпрф
Экономика, Общество , РФ, Геннадий Зюганов, КПРФ
В ГД внесут проект о базовой ставке зарплаты медработников
В ГД внесут проект об установлении базовой ставки зарплаты для врачей
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесут в палату парламента законопроект об установлении базовой ставки зарплаты медицинских работников в размере не менее трех МРОТ, установленного в регионе, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в статью 350 Трудового кодекса РФ (Некоторые особенности регулирования труда медицинских работников).
"Проектом федерального закона предлагается внедрить правовую норму, в соответствии с которой базовая ставка заработной платы медицинских работников не может быть ниже трехкратного минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ), установленного в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены и действуют медицинские и образовательные организации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что целью законопроекта является установление справедливого уровня заработной платы медицинских работников.
Зюганов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что инициатива направлена на восстановление социальной справедливости и повышение престижа профессии врача.
"В условиях проведения специальной военной операции и возросшей нагрузки на систему здравоохранения партия считает своим долгом обеспечить медикам достойную оплату труда, необходимую для сохранения кадрового потенциала и стабильности отрасли", - считает лидер КПРФ.