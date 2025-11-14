В ГД внесут проект о базовой ставке зарплаты медработников

https://1prime.ru/20251114/gd-864522890.html

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесут в палату парламента законопроект об установлении базовой ставки зарплаты медицинских работников в размере не менее трех МРОТ, установленного в регионе, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 350 Трудового кодекса РФ (Некоторые особенности регулирования труда медицинских работников). "Проектом федерального закона предлагается внедрить правовую норму, в соответствии с которой базовая ставка заработной платы медицинских работников не может быть ниже трехкратного минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ), установленного в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены и действуют медицинские и образовательные организации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что целью законопроекта является установление справедливого уровня заработной платы медицинских работников. Зюганов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что инициатива направлена на восстановление социальной справедливости и повышение престижа профессии врача. "В условиях проведения специальной военной операции и возросшей нагрузки на систему здравоохранения партия считает своим долгом обеспечить медикам достойную оплату труда, необходимую для сохранения кадрового потенциала и стабильности отрасли", - считает лидер КПРФ.

